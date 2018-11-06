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14:38

Mercedes-Benz построил пикап X-Class «в квадрате»

Пикап получил внедорожный вариант с лифт-комплектом подвески

Дилеры Mercedes-Benz в Германии предложили покупателям специальную модификацию X-Class под названием X². Пикап могут оснастить лифт-комплектом подвески, 18-дюймовыми колесами со вседорожными покрышками Mickey Thompson Baja STZ, а также набором аксессуаров из фирменного каталога марки.

В оффроуд-пакет входит увеличение дорожного просвета с 202 (или опциональных 222 миллиметров) до 300 миллиметров и установка новых колес со вседорожными покрышками. Стоимость набора составляет 5056 евро (380 тысяч рублей по текущему курсу).

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Дополнительно на пикап можно установить предпусковой подогреватель двигателя, выдвижную крышку багажного отсека и нанести на грузовую платформу износостойкое покрытие.

Для Mercedes-Benz X-Class X² доступны эксклюзивные варианты окраски кузова, а также возможность выкрасить в индивидуальный цвет ручки дверей, колпаки ступицы колес, бамперы и эмблемы. Также для пикапа предложен фирменный набор аксессуаров: разделитель грузовой платформы, крышка багажника, пороги и дуга безопасности.

На российском рынке Mercedes-Benz X-Class доступен как с 3.0 V6, так и с дизельной «четверкой» объемом 2,3 литра. Мощность двигателя составляет 163 или 190 лошадиных сил. Цены на Mercedes-Benz X-Class начинаются от 2 899 000 рублей.

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