Mercedes-Benz построил пикап X-Class «в квадрате»

Дополнительно на пикап можно установить предпусковой подогреватель двигателя, выдвижную крышку багажного отсека и нанести на грузовую платформу износостойкое покрытие.

Для Mercedes-Benz X-Class X² доступны эксклюзивные варианты окраски кузова, а также возможность выкрасить в индивидуальный цвет ручки дверей, колпаки ступицы колес, бамперы и эмблемы. Также для пикапа предложен фирменный набор аксессуаров: разделитель грузовой платформы, крышка багажника, пороги и дуга безопасности.