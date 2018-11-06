Mercedes-Benz построил пикап X-Class «в квадрате»

В оффроуд-пакет входит увеличение дорожного просвета с 202 (или опциональных 222 миллиметров) до 300 миллиметров и установка новых колес со вседорожными покрышками. Стоимость набора составляет 5056 евро (380 тысяч рублей по текущему курсу).
Дополнительно на пикап можно установить предпусковой подогреватель двигателя, выдвижную крышку багажного отсека и нанести на грузовую платформу износостойкое покрытие.
Для Mercedes-Benz X-Class X² доступны эксклюзивные варианты окраски кузова, а также возможность выкрасить в индивидуальный цвет ручки дверей, колпаки ступицы колес, бамперы и эмблемы. Также для пикапа предложен фирменный набор аксессуаров: разделитель грузовой платформы, крышка багажника, пороги и дуга безопасности.
На российском рынке Mercedes-Benz X-Class доступен как с 3.0 V6, так и с дизельной «четверкой» объемом 2,3 литра. Мощность двигателя составляет 163 или 190 лошадиных сил. Цены на Mercedes-Benz X-Class начинаются от 2 899 000 рублей.