Названа рублевая цена самого мощного пикапа Mercedes-Benz X-Class

Отдача «шестерки», оснащенной турбонагнетателем с изменяемой геометрией, составляет 258 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с семиступенчатой автоматической трансмиссией 7G-Tronic Plus. С нуля до 100 километров в час пикап может разгоняться за 7,5 секунды. Максимальная скорость — 205 километров в час.

Полный привод 4Matic по умолчанию распределяет тягу между осями в пропорции 40:60 в пользу задней оси, есть блокировка межосевого дифференциала и понижающая передача. В качестве опции для X-Class доступен задний дифференциал со 100-процентной блокировкой.