Xiaomi готовит «ободранный» вариант популярного кроссовера YU7

Новинка будет оснащена двигателем производства компании Suzhou Huichuan United Power System. Этот мотор мощностью 320 л.с. вращает задние колёса — аналогичным агрегатом укомплектован YU7 Long Range.

Как предполагают эксперты, в будущей базовой модели будет использоваться батарея ёмкостью 75−80 кВт·ч вместо нынешних 96 кВт·ч. Такое решение уменьшит запас хода, но также позволит снизить цену автомобиля.

В его основе кроссовера лежит платформа Modena. Длина, ширина и высота составляют 4999, 1996 и 1608 мм, соответственно, при трёхметровой колесной базе. Размерность колес варьируется от 19 до 21 дюйма.

Снаружи YU7 похож на первую модель Xiaomi, седан SU7. У кроссовера обтекаемый силуэт, узнаваемое оформление передка, длинный капот, «спрятанные» дверные ручки и козырёк над задним стеклом.

