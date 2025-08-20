Xiaomi продолжает терять деньги на каждой машине, но уже меньше

Так, в первом квартале 2025 года убыток Xiaomi составил около 70 миллионов долларов, а поставлено было примерно 76 тысяч машин. То есть компания теряла по 900 долларов на электрокар. До этого фиксировались потери на уровне около 1400 долларов на машину.

Вместе с тем выросла и средняя цена реализуемых электромобилей. Во втором квартале 2024 года показатель составлял около 31 тысячи долларов, а теперь поднялся до 35 тысяч. Во многом это обусловлено запуском продаж экстремального SU7 Ultra, который в «базе» оценивается в 72,7 тысячи долларов. За топовый вариант Nürburgring Limited Edition просят «люксовые» 112 тысяч долларов.