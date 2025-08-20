Новости
Опубликовано 20 августа 2025, 09:02
1 мин.

Xiaomi продолжает терять деньги на каждой машине, но уже меньше

Ждать автомобили покупателям приходится около года
Xiaomi все еще теряет деньги на каждом проданном автомобиле. По итогам второго квартала 2025 года операционный убыток подразделения Xiaomi Auto сократился до 41 миллиона долларов. За три месяца компания отгрузила 81 302 электрокара, потеряв на каждом примерно по 507 долларов. Это значительно меньше, чем раньше, и аналитики полагают, что бизнес скоро выйдет в «плюс». Возможно, это случится до конца нынешнего года.
Xiaomi YU7
Xiaomi YU7
© Xiaomi
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Так, в первом квартале 2025 года убыток Xiaomi составил около 70 миллионов долларов, а поставлено было примерно 76 тысяч машин. То есть компания теряла по 900 долларов на электрокар. До этого фиксировались потери на уровне около 1400 долларов на машину.

Вместе с тем выросла и средняя цена реализуемых электромобилей. Во втором квартале 2024 года показатель составлял около 31 тысячи долларов, а теперь поднялся до 35 тысяч. Во многом это обусловлено запуском продаж экстремального SU7 Ultra, который в «базе» оценивается в 72,7 тысячи долларов. За топовый вариант Nürburgring Limited Edition просят «люксовые» 112 тысяч долларов.

Xiaomi удалось нарастить производство, но из-за высокого спроса проблемы с поставками сохраняются. Так, кроссоверы YU7 Max были распроданы в первый день продаж 26 июня, и теперь клиенты ждут автомобили, «изготовленные по индивидуальному заказу». Срок ожидания — 50–53 недели или примерно год. На сайте марки указаны примерно такие же сроки — от 41 до 58 недель в зависимости от выбранной комплектации.

Тем, кто не желает так долго ждать, генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь предложил обратить внимание на другие электрокары. В его списке рекомендаций есть Xpeng G7, Li Auto i8 и даже прямой конкурент YU7 — Tesla Model Y.

Источник:Car News China
Автор:Мария Руцкая
