Xiaomi продолжает терять деньги на каждой машине, но уже меньше

Xiaomi продолжает терять деньги на каждой машине, но уже меньшеЖдать автомобили покупателям приходится около года
Так, в первом квартале 2025 года убыток Xiaomi составил около 70 миллионов долларов, а поставлено было примерно 76 тысяч машин. То есть компания теряла по 900 долларов на электрокар. До этого фиксировались потери на уровне около 1400 долларов на машину.
Вместе с тем выросла и средняя цена реализуемых электромобилей. Во втором квартале 2024 года показатель составлял около 31 тысячи долларов, а теперь поднялся до 35 тысяч. Во многом это обусловлено запуском продаж экстремального SU7 Ultra, который в «базе» оценивается в 72,7 тысячи долларов. За топовый вариант Nürburgring Limited Edition просят «люксовые» 112 тысяч долларов.
Xiaomi удалось нарастить производство, но из-за высокого спроса проблемы с поставками сохраняются. Так, кроссоверы YU7 Max были распроданы в первый день продаж 26 июня, и теперь клиенты ждут автомобили, «изготовленные по индивидуальному заказу». Срок ожидания — 50–53 недели или примерно год. На сайте марки указаны примерно такие же сроки — от 41 до 58 недель в зависимости от выбранной комплектации.
Тем, кто не желает так долго ждать, генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь предложил обратить внимание на другие электрокары. В его списке рекомендаций есть Xpeng G7, Li Auto i8 и даже прямой конкурент YU7 — Tesla Model Y.