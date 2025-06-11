Xiaomi SU7 Ultra стал самым быстрым электрокаром Нюрбургринга

Для сравнения: Porsche Taycan Turbo GT Weissach Package — это 1108 лошадиных сил и 1340 Нм крутящего момента, разгон до «сотни» за 2,2 секунды и максимальная скорость 305 километров в час. Пакет Weissach означает, что нужно пожертвовать вторым рядом сидений, фирменными аналоговыми часами, электроприводом лючка зарядного порта и задними динамиками аудиосистемы. К тому же на облегченных машинах меньше шумопоглощающих материалов, а также стоят специальные стекла.