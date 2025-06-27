Xiaomi запустила продажи кроссовера YU7. Сколько он стоит

Кроссовер предлагают в трех версиях — Standard, Pro и Max. В его основе лежит та же платформа, что и у седана SU7 — Modena от Xiaomi. Длина, ширина и высота составляют 4999, 1996 и 1608 миллиметров соответственно при трехметровой колесной базе. Размерность колес варьируется от 19 до 21 дюйма.

Всем комплектациям положена 800-вольтовая архитектура с полупроводниками на основе карбида кремния. В «базе» кросс заднеприводный, он оснащен одним мотором мощностью 319,5 лошадиные силы и литий-железо-фосфатной батареей емкостью 96,3 киловатт-часа. С места до 100 километров в час такой YU7 разгоняется за 5,88 секунды.