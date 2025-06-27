Xiaomi запустила продажи кроссовера YU7. Сколько он стоит

Xiaomi запустила продажи кроссовера YU7. Сколько он стоитВ «топе» его двухмоторная установка развивает 690 сил
Кроссовер предлагают в трех версиях — Standard, Pro и Max. В его основе лежит та же платформа, что и у седана SU7 — Modena от Xiaomi. Длина, ширина и высота составляют 4999, 1996 и 1608 миллиметров соответственно при трехметровой колесной базе. Размерность колес варьируется от 19 до 21 дюйма.
Всем комплектациям положена 800-вольтовая архитектура с полупроводниками на основе карбида кремния. В «базе» кросс заднеприводный, он оснащен одним мотором мощностью 319,5 лошадиные силы и литий-железо-фосфатной батареей емкостью 96,3 киловатт-часа. С места до 100 километров в час такой YU7 разгоняется за 5,88 секунды.
В «среднем» варианте Pro моторов уже два, а привод полный. Общая мощность — 496 сил, время разгона 0-100 — 4,27 секунды. Наконец, «топовый» Max с двумя электродвигателями выдает уже 690 сил (866 Нм крутящего момента). До первой «сотни» он может разогнаться за 3,23 секунды. У него самая крупная батарея — литий-никелево-марганцево-кобальтовая (NCM) на 101,7 киловатт-часа.
При этом самая дальнобойная версия — начальная Standard. Она способна проехать до 835 километров без подзарядки по китайскому циклу CLTC. Запас хода варианта Pro — 770 километров, а Max — 760. Доступна сверхбыстрая зарядка: заявлено, что она добавит энергии на 620 километров пути за 15 минут.
Снаружи YU7 похож на первую модель Xiaomi, седан SU7, с поправкой на форм-фактор. У кроссовера обтекаемый силуэт а-ля фастбек, узнаваемое оформление передка, длинный капот, «спрятанные» дверные ручки и козырек над задним стеклом. «Фишка» салона — панорамный экран HyperVision под лобовым стеклом шириной 1,1 метра, объединяющий три мини-дисплея, один из которых заменяет «приборку».
Помимо него, есть крупный центральный монитор и 6,68-дюймовый тачскрин для задних пассажиров. Управлять разными функциями можно с его помощью, а также вызвав голосового помощника Xiaomi AI. За звук отвечает система Dolby Atmos с 25 динамиками.
Внутри — 36 отсеков, которые вместе с багажником дают 1970 литров пространства для хранения. Также есть мини-холодильник объемом 4,6 литра.
YU7 вне зависимости от комплектации оснащен лидаром, чипом Thor от Nvidia производительностью 700 TOPS и комплексом электронных помощников.
Пока Xiaomi только открыла предзаказ с возвратным депозитом 5000 юаней (около 55 тысяч рублей), и за час собрала почти 300 000 заявок. Производство, как пишет Car News China, пока не стартовало, хотя инсайдеры сообщали о тысячах готовых YU7 на стоянке завода Xiaomi в Пекине. Новинка встанет на конвейер второй сборочной площадки в китайской столице, которую строят рядом с первой.