Кроссовер Xiaomi выходит на рынок: раскрыта дата старта продаж

В «базе» у YU7 задний привод и один электромотор на 320 лошадиных сил и 528 Нм крутящего момента. На разгон с места до «сотни» такой электрокар тратит 5,88 секунды, а батарея емкостью 96,3 киловатт-часа обеспечит до 835 километров хода без подзарядки по китайскому циклу CLTC. У топового варианта Max крупный аккумулятор на 101,7 киловатт-часа и двухмоторная установка отдачей 690 сил и 866 Нм. Запас хода равен 760 километрам, а время 0-100 — 3,23 секунды. К слову, два мотора и полный привод положены YU7 и в средней комплектации Pro.