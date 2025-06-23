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Опубликовано 23 июня 2025, 16:23
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Кроссовер Xiaomi выходит на рынок: раскрыта дата старта продаж

Пятидверке прочат цену от 245 900 юаней (2,7 миллиона рублей)
Стало известно, когда стартуют продажи кроссовера Xiaomi YU7. Вторая модель китайского техногиганта уже полностью рассекречена. Дебют состоялся 22 мая: Xiaomi показала серийный электрокросс с 690-сильной установкой, 800-вольтовой архитектурой, двухкамерной пневмоподвеской и дизайном в стиле седана SU7. На китайский рынок очередной соперник Tesla Model Y выйдет 26 мая, пишет Car News China, причем вместе с ним Xiaomi презентует новые смартфон и планшет.
Xiaomi YU7
Xiaomi YU7
© Xiaomi
Мария Руцкая
Мария Руцкая

YU7 — это первый кроссовер Xiaomi, который последует за электроседаном SU7, выпущенным в прошлом году. Сборка уже запущена на пекинском предприятии. Очевидцы говорят, что своего часа на заводской стоянке ждут тысячи готовых YU7: возможно, это поможет хотя бы какое-то время избегать ситуации с огромными очередями, выстроившимися за SU7. К первым покупателям новинка отправится в июле.

Xiaomi YU7

Xiaomi YU7

© Xiaomi

Стоимость, по прогнозам экспертов, будет стартовать с 245 900 юаней (2,7 миллиона рублей). За седан SU7, для сравнения, просят от 215 900 юаней (2,4 миллиона). Соперник от Tesla — Model Y — оценивается в 263 500 юаней (2,9 миллиона). И это цена базового заднеприводного варианта. А версию Long Range AWD после мартовского повышения китайцам предлагают уже за 313 000 (3,4 миллиона), так что YU7 заметно выигрывает на фоне американского электрокара.

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В «базе» у YU7 задний привод и один электромотор на 320 лошадиных сил и 528 Нм крутящего момента. На разгон с места до «сотни» такой электрокар тратит 5,88 секунды, а батарея емкостью 96,3 киловатт-часа обеспечит до 835 километров хода без подзарядки по китайскому циклу CLTC. У топового варианта Max крупный аккумулятор на 101,7 киловатт-часа и двухмоторная установка отдачей 690 сил и 866 Нм. Запас хода равен 760 километрам, а время 0-100 — 3,23 секунды. К слову, два мотора и полный привод положены YU7 и в средней комплектации Pro.

В арсенале кроссовера — электронные помощники с чипом Nvidia, лидар, 4D-радар, панорамный дисплей, протянутый от стойки до стойки, матричные фары, тормоза Brembo и другое. До России он доберется, как и SU7, только «серыми» путями: на одном из крупных агрегаторов его уже предлагают заказать по цене от 5,45 миллиона рублей.

Источник:Car News China
Автор:Мария Руцкая
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