Кроссовер Xiaomi выходит на рынок: раскрыта дата старта продаж

Кроссовер Xiaomi выходит на рынок: раскрыта дата старта продажПятидверке прочат цену от 245 900 юаней (2,7 миллиона рублей)
YU7 — это первый кроссовер Xiaomi, который последует за электроседаном SU7, выпущенным в прошлом году. Сборка уже запущена на пекинском предприятии. Очевидцы говорят, что своего часа на заводской стоянке ждут тысячи готовых YU7: возможно, это поможет хотя бы какое-то время избегать ситуации с огромными очередями, выстроившимися за SU7. К первым покупателям новинка отправится в июле.
Стоимость, по прогнозам экспертов, будет стартовать с 245 900 юаней (2,7 миллиона рублей). За седан SU7, для сравнения, просят от 215 900 юаней (2,4 миллиона). Соперник от Tesla — Model Y — оценивается в 263 500 юаней (2,9 миллиона). И это цена базового заднеприводного варианта. А версию Long Range AWD после мартовского повышения китайцам предлагают уже за 313 000 (3,4 миллиона), так что YU7 заметно выигрывает на фоне американского электрокара.
В «базе» у YU7 задний привод и один электромотор на 320 лошадиных сил и 528 Нм крутящего момента. На разгон с места до «сотни» такой электрокар тратит 5,88 секунды, а батарея емкостью 96,3 киловатт-часа обеспечит до 835 километров хода без подзарядки по китайскому циклу CLTC. У топового варианта Max крупный аккумулятор на 101,7 киловатт-часа и двухмоторная установка отдачей 690 сил и 866 Нм. Запас хода равен 760 километрам, а время 0-100 — 3,23 секунды. К слову, два мотора и полный привод положены YU7 и в средней комплектации Pro.
В арсенале кроссовера — электронные помощники с чипом Nvidia, лидар, 4D-радар, панорамный дисплей, протянутый от стойки до стойки, матричные фары, тормоза Brembo и другое. До России он доберется, как и SU7, только «серыми» путями: на одном из крупных агрегаторов его уже предлагают заказать по цене от 5,45 миллиона рублей.