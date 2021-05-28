Новый кроссовер Geely, который появится в России, собрал 10 тысяч предзаказов за 48 часов

Цены на Geely Xingyue L стартуют с отметки 148 тысяч юаней (около 1,7 миллиона рублей по нынешнему курсу) за переднеприводную версию и от 178 тысяч (чуть более двух миллионов рублей) за модификацию с приводом на все колеса. Самый дорогой кроссовер в топовой комплектации стоит 188 тысяч юаней (2,15 миллиона рублей).