Новый кроссовер Geely, который появится в России, собрал 10 тысяч предзаказов за 48 часов

На кроссовер в топовой комплектации Flagship с агрегатом 2.0 (238 сил) и полным приводом приходится почти треть всех собранных предзаказов. Причем чаще всего китайцы выбирали автомобиль в синем цвете. Доля таких машин от общего объема составляет 35 процентов, еще 18 процентов — это белые Xingyue L и 15 процентов — в цвете серый металлик.
На втором месте по популярности — вариант с тем же двухлитровым мотором, но мощностью 218 лошадиных сил, который сочетается с семиступенчатым «роботом» и передним приводом. На него пришлось 27 процентов предзаказов. За ним идет полноприводная модификация с 238-сильным агрегатом, но в начальном уровне оснащения Dignity.
Цены на Geely Xingyue L стартуют с отметки 148 тысяч юаней (около 1,7 миллиона рублей по нынешнему курсу) за переднеприводную версию и от 178 тысяч (чуть более двух миллионов рублей) за модификацию с приводом на все колеса. Самый дорогой кроссовер в топовой комплектации стоит 188 тысяч юаней (2,15 миллиона рублей).
Ранее сообщалось, что на российском рынке Xingyue L появится в 2022 году. Можно предположить, что модель переименуют: для кроссовера могут выбрать совершенно новое название, как это произошло с кросс-купе Tugella, либо воспользуются одним из тех, которые уже запатентованы в России — Antares и Sirius.