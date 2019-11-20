Jaguar попрощается с седаном XJ «коллекционной» спецверсией

Седан нового поколения не будет похож на традиционные автомобили этого сегмента. Модель перейдет на электротягу, что даст больше свободы дизайнерам, и станет просторнее. Тизер преемника «икс-джея» показали на франкфуртском автосалоне во время презентации нового Land Rover Defender.

В России Jaguar XJ продается с компрессорным V6 3.0 (340 сил и 450 Нм), пятилитровой «восьмеркой» на 510 сил (625 Нм) либо трехлитровым дизелем, выдающим 300 сил и 700 Нм момента. Цена — от 6 590 000 рублей.