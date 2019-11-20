Jaguar попрощается с седаном XJ «коллекционной» спецверсией

Прощальная модификация «икс-джея» базируется на длиннобазном варианте XJL Supercharged с компрессорной пятилитровой «восьмеркой» и задним приводом. В спецификации для американского рынка двигатель выдает 477 лошадиных сил и 575 Нм крутящего момента и работает в паре с восьмидиапазонным автоматом. С места до 60 миль в час (97 километров в час) такой седан разгоняется за 4,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 километров в час.
Коллекционное издание Jaguar XJ отличается эксклюзивными сочетаниями цветов кузова и салона, декоративными панелями из дубового шпона с лазерной гравировкой, недоступной для других версий седана, памятным оттиском в салоне с текстом «XJ One of 300 Collection». В стандартное оснащение машины вошли адаптивный круиз-контроль, помощник при парковке, камеры кругового обзора и всесезонные шины.
Седан нового поколения не будет похож на традиционные автомобили этого сегмента. Модель перейдет на электротягу, что даст больше свободы дизайнерам, и станет просторнее. Тизер преемника «икс-джея» показали на франкфуртском автосалоне во время презентации нового Land Rover Defender.
В России Jaguar XJ продается с компрессорным V6 3.0 (340 сил и 450 Нм), пятилитровой «восьмеркой» на 510 сил (625 Нм) либо трехлитровым дизелем, выдающим 300 сил и 700 Нм момента. Цена — от 6 590 000 рублей.