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13:29

Jaguar попрощается с седаном XJ «коллекционной» спецверсией

Тираж XJ Collection Special Edition ограничат 300 экземплярами

Последняя партия из 300 седанов Jaguar XJ текущего поколения, перед тем как модель на конвейере сменит преемник, выйдет на рынок под именем XJ Collection Special Edition. Спецверсия будет доступна только в США по цене от 85 тысяч долларов, что эквивалентно 5,5 миллиона рублей по текущему курсу.

Прощальная модификация «икс-джея» базируется на длиннобазном варианте XJL Supercharged с компрессорной пятилитровой «восьмеркой» и задним приводом. В спецификации для американского рынка двигатель выдает 477 лошадиных сил и 575 Нм крутящего момента и работает в паре с восьмидиапазонным автоматом. С места до 60 миль в час (97 километров в час) такой седан разгоняется за 4,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 километров в час.

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Послом спецверсии Jaguar XJ стала актриса Александра Даддарио, получившая известность после роли Аннабет Чейз в экранизации романов о Перси Джексоне.

Коллекционное издание Jaguar XJ отличается эксклюзивными сочетаниями цветов кузова и салона, декоративными панелями из дубового шпона с лазерной гравировкой, недоступной для других версий седана, памятным оттиском в салоне с текстом «XJ One of 300 Collection». В стандартное оснащение машины вошли адаптивный круиз-контроль, помощник при парковке, камеры кругового обзора и всесезонные шины.

Седан нового поколения не будет похож на традиционные автомобили этого сегмента. Модель перейдет на электротягу, что даст больше свободы дизайнерам, и станет просторнее. Тизер преемника «икс-джея» показали на франкфуртском автосалоне во время презентации нового Land Rover Defender.

В России Jaguar XJ продается с компрессорным V6 3.0 (340 сил и 450 Нм), пятилитровой «восьмеркой» на 510 сил (625 Нм) либо трехлитровым дизелем, выдающим 300 сил и 700 Нм момента. Цена — от 6 590 000 рублей.