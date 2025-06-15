Китайский кроссовер Xpeng с 87-дюймовым экраном удивил ценой

Техника на уровне: ёмкость батареи не указана, но запас хода по стандарту CLTC достигнет 702 километров. Базовая версия будет заднеприводной с 296-сильным двигателем. Среди опций — аудиосистема с 20 динамиками, кресла с вентиляцией, подогревом и массажем, но будут ли они «в базе» пока не ясно. Старт продаж ожидается летом, но уже очевидно: Xpeng G7 на 10% дешевле начальной Tesla Model Y.