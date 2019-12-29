Китайцы выпустили пятиметровый электроседан в три раза дешевле Tesla Model S

Начальная версия Xpeng P7 имеет привод на задние колёса и оснащается единственным электродвигателем (266 лошадиных сил, 390 Нм крутящего момента), а батарея ёмкостью 81 киловатт-час обеспечивает дальность хода 550 километров по циклу NEDC. Обтекаемому кузову пророчат коэффициент аэродинамического сопротивления равный Сх = 0,236.
Уже в базовой комплектации покупателям доступны безрамочные двери, дорогие отделочные материалы, виртуальная приборная панель с 10,25-дюймовым дисплеем и мультимедиасистема с 14,97-дюймовым монитором, которым можно управлять с помощью тачпадов. Кроме того, для электромобиля заявлен автопилот третьего уровня с функцией автоматической парковки и самостоятельного движения по магистрали.
Фото: Xpeng
По динамическим характеристикам и цене ближайшим соперником «семёрки» будет локализованная Tesla Model 3 со стартовой ценой 356 тысяч юаней (около 3,16 миллиона рублей по текущему курсу). Базовый американский седан почти на 200 миллиметров короче и способен проезжать на 100 километров меньше на одной зарядке.
Для тех, кому 550 километров пробега недостаточно, Xpeng Motors предложит более ёмкую батарею, которая позволит увеличить предельную дальность поездки до 650 километров. Точных характеристик такого электрокара пока не раскрыли, но известно, что «дальнобойный» седан тоже ограничится задним приводом и единственным электрмотором. Увеличенный аккумулятор повысит стартовую цену на 30 тысяч юаней до 270 тысяч юаней (около 2,4 миллиона рублей).
Фото: Xpeng
Наиболее производительный и дорогой седан с двухмоторной 430-сильной (660 Нм крутящего момента) силовой установкой, полным приводом и автономностью 550 километров стоит 370 тысяч юаней (около 3,28 миллиона рублей). Такая версия может разгоняться с места до 100 километров в час за 4,3 секунды.
Фирма Xpeng планирует начать поставки седанов P7 во втором квартале 2020 года. Молодая фирма связывает с трёхобъёмником большие надежды, ведь кроссовер G3 за два года нашёл всего 15 тысяч покупателей.
Поскольку китайские власти планомерно сокращают бюджетные субсидии на покупку электрокаров, местные производители экологически чистых автомобилей вынуждены искать другие рынки сбыта продукции. Не исключено, что Xpeng Motors попробует предложить седан P7 в европейских странах.