Китайцы выпустили пятиметровый электроседан в три раза дешевле Tesla Model S

Фирма Xpeng планирует начать поставки седанов P7 во втором квартале 2020 года. Молодая фирма связывает с трёхобъёмником большие надежды, ведь кроссовер G3 за два года нашёл всего 15 тысяч покупателей.

Поскольку китайские власти планомерно сокращают бюджетные субсидии на покупку электрокаров, местные производители экологически чистых автомобилей вынуждены искать другие рынки сбыта продукции. Не исключено, что Xpeng Motors попробует предложить седан P7 в европейских странах.