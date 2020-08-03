Для Lada XRay Cross готовят очередную версию. На этот раз молодёжную

По данным издания, несколько экземпляров Xray Cross Black сошли с главного конвейера «АвтоВАЗа» в конце июля. Все они были укомплектованы двигателем Renault H4Mk объёмом 1,6 литра и мощностью 113 лошадиных сил, а также вариатором Jatco JF015E. Несмотря на название, такой хэтчбек выкрашен в белый цвет, зато имеет чёрную крышу и чёрные корпуса зеркал. На принадлежность к особой серии указывает шильдик Black на багажной двери. Салон выполнен в чёрном цвете, включая обивку стоек и потолка.

Ожидается, что у дилеров Xray Cross Black появится в течение следующих нескольких месяцев. Цены пока не объявлены. На сегодняшний день самая доступная версия Xray Cross стоит от 791,9 тысячи рублей, а самая дорогая обойдётся покупателям в 1,05 миллиона рублей.

Для XRay Cross это уже не первая версия в 2020 году. Ранее в продажу поступил вариант с названием Instinct, цена которого преодолела психологическую отметку в 1 миллион рублей. Спецверсия отличается контрастными чёрными глянцевыми вставками на кузове и двухцветными дисками с алмазной шлифовкой. Техническим отличием XRay Cross Instinct является мультимедийный комплекс «Яндекс.Авто» с восьмидюймовым сенсорным дисплеем и функцией голосового управления.