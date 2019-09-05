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14:53

Lada XRay Cross с «механикой» получила новую мультимедиасистему

Развлекательным комплексом оснастили топовую комплектацию Luxe Prestige

© Lada
Кросс-хэтч Lada XRay Cross с механической коробкой передач обзавёлся новой медиасистемой с поддержкой смартфонов. Начиная со второй половины августа, мультимедийный комплекс на XRay Cross синхронизируется с мобильными устройствами через Android Auto и Apple Car Play.

Изменения в оснащении XRay Cross порталу «Лада-онлайн» подтвердили в пресс-службе тольяттинского автогиганта. Обновление мультимедиасистемы привело к удорожанию автомобиля на 3000 рублей. Теперь XRay Cross с мотором 1.8 литра мощностью 122 лошадиные силы и пятиступенчатой «механикой» с максимальным набором опций обойдётся в 921 900 рублей. Ранее поддержка Android Auto и Apple Car Play была прерогативой «Икс-реев» с вариатором.

Системы Apple CarPlay и Android Auto отвечают за синхронизацию данных между мобильным устройством и медиасистемой в автомобиле. На экран развлекательного комплекса выводятся функции смартфона, что позволяет водителю меньше отвлекаться от дороги. Обновлённая «мультимедийка» XRay Cross отличается экраном с высоким разрешением, прошивкой с возможностью реакции на несколько касаний и более чувствительным микрофоном обратной связи.

Цены на «приподнятую» версию XRay Cross без учёта спецпредложений варьируются от 760 до 972 тысяч рублей. Самые дорогие модификации кросс-хэтча комплектуются бесступенчатой трансмиссией Jatco JF015E и 1,6-литровым 114-сильным двигателем Renault.

Источник: Лада-онлайн