Lada XRay Cross с «механикой» получила новую мультимедиасистему

Изменения в оснащении XRay Cross порталу «Лада-онлайн» подтвердили в пресс-службе тольяттинского автогиганта. Обновление мультимедиасистемы привело к удорожанию автомобиля на 3000 рублей. Теперь XRay Cross с мотором 1.8 литра мощностью 122 лошадиные силы и пятиступенчатой «механикой» с максимальным набором опций обойдётся в 921 900 рублей. Ранее поддержка Android Auto и Apple Car Play была прерогативой «Икс-реев» с вариатором.

Системы Apple CarPlay и Android Auto отвечают за синхронизацию данных между мобильным устройством и медиасистемой в автомобиле. На экран развлекательного комплекса выводятся функции смартфона, что позволяет водителю меньше отвлекаться от дороги. Обновлённая «мультимедийка» XRay Cross отличается экраном с высоким разрешением, прошивкой с возможностью реакции на несколько касаний и более чувствительным микрофоном обратной связи.