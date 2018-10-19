На сайте Cadillac нашли эскизы «заряженного» кроссовера XT4 V-Sport

По данным GM Authority, «заряженный» Cadillac XT4 V-Sport не будет оснащаться V-образным двигателем. Вместо этого, кроссовер получит гибридную силовую установку на базе нынешней двухлитровой «турбочетверки». В неэлектрифицированной версии она выдает 240 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента.

Второй вариант — 2,7-литровый турбомотор L3B от пикапа Chevrolet Silverado. Его мощность составляет 310 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент в 472 Нм доступен в диапазоне от 1500 до 4000 оборотов в минуту.