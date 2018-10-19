Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
14:00

На сайте Cadillac нашли эскизы «заряженного» кроссовера XT4 V-Sport

Вседорожник могут оснастить турбомотором от пикапа Chevrolet Silverado

На официальном сайте Cadillac обнаружены эскизы кроссовера XT4 в «заряженной» версии V-Sport. От обычной машины он отличается эмблемой на двери багажника и раздвоенной выхлопной системой с массивными круглыми патрубками. Подтверждения о появлении такого кроссовера в линейке со стороны американского производителя пока не поступало.

По данным GM Authority, «заряженный» Cadillac XT4 V-Sport не будет оснащаться V-образным двигателем. Вместо этого, кроссовер получит гибридную силовую установку на базе нынешней двухлитровой «турбочетверки». В неэлектрифицированной версии она выдает 240 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента.

Второй вариант — 2,7-литровый турбомотор L3B от пикапа Chevrolet Silverado. Его мощность составляет 310 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент в 472 Нм доступен в диапазоне от 1500 до 4000 оборотов в минуту.

>
Reload
1 / 3

Флагманский Cadillac CT6 V-Sport, напротив, получил новый бензиновый двигатель V6 объемом 4,2 литра. Агрегат укомплектован двумя турбинами с двойной крыльчаткой, перепускным клапаном с электронным управлением, двойными интеркулерами, системой отключения части цилиндров и функцией старт-стоп. Отдача мотора составляет 557 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента.

Загрузка...
Теги:
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...