Cadillac снова обновил кроссовер XT5

Базовым двигателем для американского Cadillac XT5 в вариантах Luxury и Premium Luxury стал двухлитровый агрегат LSY с твин-скрольным турбонагнетателем, выдающий 240 лошадиных сил и 350 Нм момента. Для Sport стандартным по-прежнему является 3,6-литровый V6 (314 сил и 367 Нм момента). На смену восьмидиапазонному «автомату» пришел девятидиапазонный. Полный привод по умолчанию есть только у XT5 Sport, вместе с адаптивной подвеской, другими настройками усилителя руля и векторизацией крутящего момента.