Cadillac снова обновил кроссовер XT5

Плановый рестайлинг Cadillac XT5 сначала затронул версию для Китая, и американская её во многом повторяет. Обновленный XT5 можно опознать по новой решетке радиаторы с двумя разными рисунками и измененным нижним секциям бамперов. Фары «в базе» теперь светодиодные с автоматическим управлением дальним светом; версиям Luxury и Premium Luxury достались 18-дюймовые колеса с новым дизайном, а Sport — 20-дюймовые.
В салоне кроссовера появился медиакомплекс Cue последнего поколения с новой графикой и поддержкой NFC, порт USB-C, новая 15-ваттная беспроводная зарядка для смартфонов, камера заднего вида высокого разрешения, два варианта цифровой «приборки», система ночного видения. Кроме того, изменилось оформление центральной консоли, добавились новые варианты обивки сидений и цветовые схемы, улучшилась шумоизоляция.
Базовым двигателем для американского Cadillac XT5 в вариантах Luxury и Premium Luxury стал двухлитровый агрегат LSY с твин-скрольным турбонагнетателем, выдающий 240 лошадиных сил и 350 Нм момента. Для Sport стандартным по-прежнему является 3,6-литровый V6 (314 сил и 367 Нм момента). На смену восьмидиапазонному «автомату» пришел девятидиапазонный. Полный привод по умолчанию есть только у XT5 Sport, вместе с адаптивной подвеской, другими настройками усилителя руля и векторизацией крутящего момента.
Продажи обновленного Cadillac XT5 в Северной Америке начнут уже в конце лета. Появление машин у российских дилеров ожидается зимой.