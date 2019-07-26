Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
12:28

Cadillac снова обновил кроссовер XT5

Представлена рестайлинговая версия для американского рынка

Компания Cadillac обновила кроссовер XT5 для американского рынка. Заявлены 40 нововведений: легкая коррекция внешности, расширение гаммы двигателей, пересмотр комплектаций и добавление в перечень опций нового оборудования.

Плановый рестайлинг Cadillac XT5 сначала затронул версию для Китая, и американская её во многом повторяет. Обновленный XT5 можно опознать по новой решетке радиаторы с двумя разными рисунками и измененным нижним секциям бамперов. Фары «в базе» теперь светодиодные с автоматическим управлением дальним светом; версиям Luxury и Premium Luxury достались 18-дюймовые колеса с новым дизайном, а Sport — 20-дюймовые.

>
Reload
1 / 5

В салоне кроссовера появился медиакомплекс Cue последнего поколения с новой графикой и поддержкой NFC, порт USB-C, новая 15-ваттная беспроводная зарядка для смартфонов, камера заднего вида высокого разрешения, два варианта цифровой «приборки», система ночного видения. Кроме того, изменилось оформление центральной консоли, добавились новые варианты обивки сидений и цветовые схемы, улучшилась шумоизоляция.

>
Reload
1 / 2

Базовым двигателем для американского Cadillac XT5 в вариантах Luxury и Premium Luxury стал двухлитровый агрегат LSY с твин-скрольным турбонагнетателем, выдающий 240 лошадиных сил и 350 Нм момента. Для Sport стандартным по-прежнему является 3,6-литровый V6 (314 сил и 367 Нм момента). На смену восьмидиапазонному «автомату» пришел девятидиапазонный. Полный привод по умолчанию есть только у XT5 Sport, вместе с адаптивной подвеской, другими настройками усилителя руля и векторизацией крутящего момента.

Продажи обновленного Cadillac XT5 в Северной Америке начнут уже в конце лета. Появление машин у российских дилеров ожидается зимой.