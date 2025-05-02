Ведущий российский моторный завод на день сократит рабочую неделю

Предполагается, что новый график работы будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2025 года, сотрудников ЯМЗ и ЯЗДА заранее уведомили об изменениях. Сокращенный режим работы может быть отменён в зависимости от рыночной ситуации: решения будут принимать каждый месяц. Как четырёхдневная рабочая неделя скажется на заработной плате не уточняется.