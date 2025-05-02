Ведущий российский моторный завод на день сократит рабочую неделю

Ведущий российский моторный завод на день сократит рабочую неделюАнтикризисный график утвержден на полгода, но возможны изменения
Предполагается, что новый график работы будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2025 года, сотрудников ЯМЗ и ЯЗДА заранее уведомили об изменениях. Сокращенный режим работы может быть отменён в зависимости от рыночной ситуации: решения будут принимать каждый месяц. Как четырёхдневная рабочая неделя скажется на заработной плате не уточняется.
Ярославский моторный завод (ЯМЗ) — крупнейший в России и СНГ производитель грузовых дизелей. Предприятие выпускает рядные и V-образные двигатели на дизельном топливе и газе; в гамме моторы рабочим объёмом от 4,4 до 26 литров мощностью от 120 до 880 лошадиных сил. Продукцию ЯМЗ используют «Группа ГАЗ», УРАЛ, автобусные заводы и производители спецтехники.
В первом квартале объёмы выпуска грузовых машин в России упали на 15,6 процента. Спрос на автобусы обвалился в три раза. По мнению гендиректора КамАЗа новые грузовики в этом году можно не выпускать: на стоках у дилеров достаточно машин 2024 года выпуска и техники, которую вернули лизингополучатели.