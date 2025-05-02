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Опубликовано 02 мая 2025, 22:55
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Ведущий российский моторный завод на день сократит рабочую неделю

Антикризисный график утвержден на полгода, но возможны изменения
Ведущий российский моторный завод на день сократит рабочую неделю. «Автодизель» (Ярославский моторный завод, ЯМЗ) и Ярославский завод дизельной аппаратуры (ЯЗДА) переходят на «четырёхдневку» с 1 июля, утверждает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу предприятий. Сокращенная рабочая неделя — временная мера, вызванная падением рынка коммерческого транспорта. Новый распорядок позволит сохранить рабочие места и равномерно распределить загрузку.
Ведущий российский моторный завод на день сократит рабочую неделю
© Autowp.ru
Сергей Ильин
Сергей Ильин

Предполагается, что новый график работы будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2025 года, сотрудников ЯМЗ и ЯЗДА заранее уведомили об изменениях. Сокращенный режим работы может быть отменён в зависимости от рыночной ситуации: решения будут принимать каждый месяц. Как четырёхдневная рабочая неделя скажется на заработной плате не уточняется.

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Ярославский моторный завод (ЯМЗ) — крупнейший в России и СНГ производитель грузовых дизелей. Предприятие выпускает рядные и V-образные двигатели на дизельном топливе и газе; в гамме моторы рабочим объёмом от 4,4 до 26 литров мощностью от 120 до 880 лошадиных сил. Продукцию ЯМЗ используют «Группа ГАЗ», УРАЛ, автобусные заводы и производители спецтехники.

В первом квартале объёмы выпуска грузовых машин в России упали на 15,6 процента. Спрос на автобусы обвалился в три раза. По мнению гендиректора КамАЗа новые грузовики в этом году можно не выпускать: на стоках у дилеров достаточно машин 2024 года выпуска и техники, которую вернули лизингополучатели.

Источник:«Коммерсантъ»
Автор:Сергей Ильин
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#Россия