В каршеринге «Яндекса» появился Volvo XC40

Воспользоваться кроссовером может не каждый пользователь. Для того, чтобы взять автомобиль в аренду, водителю должно быть минимум 26 лет, а его правам — не меньше шести лет. Кроме того, к отбору подключается внутренний алгоритм приложения.

Арендовать можно один из 50 автомобилей, причем они доступны в девяти разных цветах и в трех комплектациях.