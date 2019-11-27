Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
16:14

В каршеринге «Яндекса» появился Volvo XC40

Кроссовер доступен в девяти цветах и трех комплектациях

Компания «Яндекс» пополнила автопарк своего каршеринга новой моделью. Теперь пользователям доступен кроссовер Volvo XC40.

Воспользоваться кроссовером может не каждый пользователь. Для того, чтобы взять автомобиль в аренду, водителю должно быть минимум 26 лет, а его правам — не меньше шести лет. Кроме того, к отбору подключается внутренний алгоритм приложения.

Арендовать можно один из 50 автомобилей, причем они доступны в девяти разных цветах и в трех комплектациях.

Система Яндекс.Авто научилась узнавать водителей

В конце сентября автопарк пополнился первыми электрическими моделями. Для аренды стали доступны 30 экземпляров Nissan Leaf, но с небольшой оговоркой. Помимо обязательных требований по возрасту и стажу, завершить аренду можно только в пределах Садового кольца, чтобы автомобиль смогли подзарядить.

В конце августа «Яндекс» добавил в список доступных моделей два классических масл-кара Ford Mustang конца 60-х годов. По словами представителей компании, оба экземпляра по состоянию практически музейные экспонаты — даже кожаные сиденья и приборные панели сохранились с завода.