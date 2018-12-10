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19:12

«Яндекс» назвал 10 главных новинок года. И среди них – Lada Granta

Все остальные места этого списка заняли смартфоны

«Яндекс» подвел итоги 2018 года, составив список вещей и событий, которые вызвали наибольший интерес у пользователей поисковика. Так, в список десяти главных новинок года, вещей которых россияне искали чаще всего, попала Lada Granta. Остальные места этого рейтинга занимают исключительно смартфоны.

Как следует из списка главных тем, опубликованных на сайте «Яндекса», компания вместе с новинками выбрала самые популярные мемы года, самых популярных людей, фильмы, игры и музыкальные треки. Главным событием 2018-го, по версии российского поисковика, стал чемпионат мира по футболу.

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Обновленное семейство Lada Granta дебютировало в августе. В линейку модификаций вошел седан, лифтбек, хэтчбек, универсал, а также его вседорожный вариант с увеличенным дорожным просветом и защитным пластиковым обвесом по кругу. Дизайн «Грант» теперь выполнен в фирменном «Х-стиле», впервые использованном на «Весте».

Модель доступна с 1,6-литровыми двигателями, выдающими 87, 98 или 106 лошадиных сил. Они работают в паре с механической коробкой передач, «автоматом» или «роботом».

Цены на седан Lada Granta начинаются от 419 тысяч рублей. Лифтбек и хэтчбек обойдутся в 436,9 тысячи, а универсал – в 446,9 тысячи.

По итогам ноября «Гранта» стала самой продаваемой машиной в России. За месяц продали 13,3 тысячи машин, а с начала года – почти 94 тысячи.

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