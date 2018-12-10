«Яндекс» назвал 10 главных новинок года. И среди них – Lada Granta

Модель доступна с 1,6-литровыми двигателями, выдающими 87, 98 или 106 лошадиных сил. Они работают в паре с механической коробкой передач, «автоматом» или «роботом».

Цены на седан Lada Granta начинаются от 419 тысяч рублей. Лифтбек и хэтчбек обойдутся в 436,9 тысячи, а универсал – в 446,9 тысячи.