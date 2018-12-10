«Яндекс» назвал 10 главных новинок года. И среди них – Lada Granta

Как следует из списка главных тем, опубликованных на сайте «Яндекса», компания вместе с новинками выбрала самые популярные мемы года, самых популярных людей, фильмы, игры и музыкальные треки. Главным событием 2018-го, по версии российского поисковика, стал чемпионат мира по футболу.
Обновленное семейство Lada Granta дебютировало в августе. В линейку модификаций вошел седан, лифтбек, хэтчбек, универсал, а также его вседорожный вариант с увеличенным дорожным просветом и защитным пластиковым обвесом по кругу. Дизайн «Грант» теперь выполнен в фирменном «Х-стиле», впервые использованном на «Весте».
Модель доступна с 1,6-литровыми двигателями, выдающими 87, 98 или 106 лошадиных сил. Они работают в паре с механической коробкой передач, «автоматом» или «роботом».
Цены на седан Lada Granta начинаются от 419 тысяч рублей. Лифтбек и хэтчбек обойдутся в 436,9 тысячи, а универсал – в 446,9 тысячи.
По итогам ноября «Гранта» стала самой продаваемой машиной в России. За месяц продали 13,3 тысячи машин, а с начала года – почти 94 тысячи.