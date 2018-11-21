Мультимедийка «Яндекса» научилась узнавать водителей

Водителю теперь не нужно будет вводить свои логин и пароль – система опознает его и проведет автоматическую авторизацию. Это позволит, например, не вводить адрес в навигатор, так как приложение синхронизирует все предыдущие поездки.
Кроме того, комплекс включит персонализированное радио или составит плейлист на основе любимых песен из «Яндекс.Музыки». В будущем, как ожидается, станет возможно перенести даже настройки кресел и климатической установки.
Автопроизводители также стали устанавливать систему «Яндекс.Авто» в свои модели. Так, комплекс можно заказать для машин Renault, Nissan, Chery и Toyota. В ближайшее время мультимедийка должна появиться на «Ладах». У компании заключены соглашения с «Фордом», «КАМАЗом» и группой Jaguar Land Rover.