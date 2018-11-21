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19:03

Мультимедийка «Яндекса» научилась узнавать водителей

Комплекс сможет автоматически применять личные настройки водителей в разных машинах

Мультимедийный комплекс «Яндекс.Авто» теперь сможет узнавать водителей и настраивать различные функции в соответствии с их личными предпочтениями. Новая функция уже заработала в автомобилях каршеринга «Яндекс.Драйв».

Водителю теперь не нужно будет вводить свои логин и пароль – система опознает его и проведет автоматическую авторизацию. Это позволит, например, не вводить адрес в навигатор, так как приложение синхронизирует все предыдущие поездки.

Кроме того, комплекс включит персонализированное радио или составит плейлист на основе любимых песен из «Яндекс.Музыки». В будущем, как ожидается, станет возможно перенести даже настройки кресел и климатической установки.

Автопроизводители также стали устанавливать систему «Яндекс.Авто» в свои модели. Так, комплекс можно заказать для машин Renault, Nissan, Chery и Toyota. В ближайшее время мультимедийка должна появиться на «Ладах». У компании заключены соглашения с «Фордом», «КАМАЗом» и группой Jaguar Land Rover.

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