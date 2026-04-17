Японская Honda выпустила электрокар за 2,6 млн рублей на китайской платформе

Honda установила цену на электромобиль в Японии на уровне 5,5 млн иен (примерно 2,6 млн рублей). Государственная субсидия снижает конечную стоимость до 4,2 млн иен (примерно до 2 млн рублей). Учитывая, что доля электромобилей на японском рынке не превышает 2%, компания планирует реализовать лишь три тысячи таких машин.

Менеджер Honda по планированию продукции пояснил, что компания установила небольшой план продаж, исходя из числа целевых клиентов и доли бренда в данном сегменте.

Новый Honda Insight построен на платформе e: N Architecture F. Автомобиль оснащён передним электродвигателем мощностью 201 л.с. и тяговой батареей CATL ёмкостью 68,8 кВт·ч. Запас хода по циклу WLTP достигает 500 км — достойный показатель для машины с таким аккумулятором.

Insight в Японии будет доступен в пяти цветах (включая Obsidian Blue Pearl и Aquatopers Metallic II) и с салоном чёрного или белого цвета. В интерьере автомобиля — проекционный дисплей, аудиосистема Bose с 12 динамиками, крупный центральный экран мультимедиа и небольшой цифровой щиток приборов. В оснащение также входят подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса и передних дверных панелей — что особенно актуально для японской зимы.

Читайте также:

Эксперты назвали минусы кроссовера Geely Cityray

Российские автомобили подорожают для граждан Казахстана на 5 млн рублей

В России стартовали продажи кроссовера Changan CS75 Pro