Юрист раскрыл, когда можно избежать лишения прав за выезд на встречную полосу

«Не имеет значения, где водитель выехал на полосу встречного движения. Если он завершил через сплошную линию, это тоже является запрещенным маневром», — пояснил адвокат.

По словам юриста, ответственность за выезд на встречную полосу различается в зависимости от того, кто зафиксировал нарушение, объяснил юрист. Камера автофиксации «выпишет» штраф в 5 тыс. рублей. А вот сотрудник ГИБДД может инициировать лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

При повторном нарушении, зафиксированном инспектором, срок лишения увеличивается до года. В случае повторной фиксации камерой водитель снова заплатит 5 тысяч рублей, добавил Воропаев. Юрист также напомнил позицию Верховного Суда: сам факт выезда на встречную полосу является нарушением, независимо от места его совершения. Оспорить решение можно только при отсутствии состава нарушения или процессуальных ошибках. Аргументы вроде «я начал на прерывистой» суды не принимают.

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