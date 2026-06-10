Опубликовано 10 июня 2026, 12:521 мин.
За Citroen белорусской сборки будут просить 2 миллиона рублей
В Белоруссии наладили производство кроссоверов Citroen. На конвейер завода «Юнисон» (в деревне Обчак под Минском) встали современные французские модели, адаптированные для рынка ЕАЭС. В гамму выпускаемой техники вошли городской кроссовер Citroen C3-XR, компактный кроссовер Citroen C5 Aircross, а также кроссовер-фастбэк Citroen C5 X.
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Как стало известно журналу Motor, Citroen C3-XR белорусской сборки стоит 75 тыс. рублей (2 млн российских рублей). Его длина составляет 4288 мм, а в качестве силового агрегата высутпает связка 116-сильного мотора и 6-ступенчатого «робота».
За Citroen C5 Aircross длиной 4510 мм дилеры просят минимум 95 тыс. рублей (2,5 млн российских рублей). В движение машину приводит 175-сильный турбированный двигатель, с которым работает 8-ступенчатый «автомат» Aisin.
Кроссовер-фастбэк Citroen C5 X имеет 4805 мм длины и выделяется ярким дизайном. Его техническая начинка повторяет Citroen C5 Aircross, а стоимость составляет 96 тыс. рублей (2,5 млн российских рублей).
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Источник:Motor
Автор:Алексей Кованов
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