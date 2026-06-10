За Citroen белорусской сборки будут просить 2 миллиона рублей

Как стало известно журналу Motor, Citroen C3-XR белорусской сборки стоит 75 тыс. рублей (2 млн российских рублей). Его длина составляет 4288 мм, а в качестве силового агрегата высутпает связка 116-сильного мотора и 6-ступенчатого «робота».

За Citroen C5 Aircross длиной 4510 мм дилеры просят минимум 95 тыс. рублей (2,5 млн российских рублей). В движение машину приводит 175-сильный турбированный двигатель, с которым работает 8-ступенчатый «автомат» Aisin.

Кроссовер-фастбэк Citroen C5 X имеет 4805 мм длины и выделяется ярким дизайном. Его техническая начинка повторяет Citroen C5 Aircross, а стоимость составляет 96 тыс. рублей (2,5 млн российских рублей).

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