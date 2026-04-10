За удлинённый Jetour T2 в Китае будут просить 2 млн рублей

Модель Traveller Plus оснащена бензиновым агрегатом 2.0 TGDI, что развивает 251 л.с. и 390 Н·м. В трансмиссии работают 8-ступенчатая ​​автоматическая коробка и система полного привода.

Гибридная версия располагает полуторалитровым мотором и двумя электродвигателями. Суммарная отдача достигает 610 л.с. и 920 Н·м. Доступны варианты запаса хода на электротяге на 129, 211 и 212 км.

В продажу пойдут пяти- и семиместные варианты. И бензиновая, и гибридная машины имеют одинаковую стартовую стоимость — от 190 тыс. юаней, что равнозначно 2,1 млн рублей.