Загадка Второй мировой войны: как Ford оказался на борту затонувшего авианосца

USS Yorktown затонул в июне 1942 года во время битвы при Мидуэе после попадания торпед с японской подводной лодки. Авианосец ушел на дно вместе с автомобилем, который оказался в ангаре.

Несмотря на 83 года на дне океана, Ford остался узнаваемым. На кадрах видны характерные черты Woody: разделенное лобовое стекло, хромированные бамперы и деревянные панели на дверях, хотя древесина почти полностью истлела.