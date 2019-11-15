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12:54

На аукционе продадут единственный экземпляр суперкара Zagato Raptor

Автомобиль построен на агрегатах Lamborghini Diablo VT

На аукционе Sotheby’s в Абу-Даби собираются продать построенный в единственном экземпляре суперкар Zagato Raptor Concept. Автомобиль с характерным для итальянского ателье дизайном построили на агрегатах Lamborghini Diablo VT и показали на Женевском автосалоне в 1996 году.

Концепт Zagato Raptor спроектировали вместе с Lamborghini и экс-чемпионом мира по скелетону Аланом Вики. По задумке серийная модель должна была выйти ограниченной серий, чтобы заполнить временной пробел между снятием с производства Diablo и выходом на рынок его планируемого преемника Canto. Но ни тот ни другой в итоге не пошли в производство, а Diablo на конвейере сменил Murcielago.

Для Zagato суперкар Raptor стал первым автомобилем, спроектированным на компьютере. Это позволило отказаться от постройки масштабной модели, в результате чего превращение грубых набросков в готовую машину заняло менее четырех месяцев. Двухдверку построили на агрегатах Lamborghini Diablo VT; шасси представляло собой трубчатую пространственную раму, а кузовные панели, в том числе крыша double-bubble, изготовили из углепластика. При этом крышу можно было снять, а пассажирскую часть салона накрыть специальным колпаком.

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От Diablo концепту досталась шестиступенчатая «механика», полноприводная трансмиссия с центральным дифференциалом и атмосферный V12 5.7 с двумя верхними распредвалами (492 силы и 580 Нм момента). Позднее двигатель оборудовали компрессором и он стал выдавать 620 сил. За счет использования карбона, установки колес из магниевого сплава и демонтажа обивки салона Raptor оказался на 300 килограммов легче исходника, что отразилось на динамике: до «сотни» суперкар разгонялся менее чем за четыре секунды. При этом у машины нет ни АБС, ни антипробуксовочной системы, потому что в Zagato их посчитали обузой.

До 2000 года Zagato Raptor принадлежал Алану Вики. Затем был продан нынешнему владельцу за 216 тысяч долларов (13,8 миллиона рублей). Сейчас Sotheby’s оценивает автомобиль в 1 000 000–1 500 000 долларов (63,8-95,8 миллиона рублей). Рост цены на классический автомобиль более чем на 200 процентов за 19 лет как раз соответствует статистике немецкого Suedwestbank.

Помимо Zagato Raptor, на аукцион в Абу-Даби выставят Ferrari F40 (1,5-1,75 миллиона долларов), McLaren Senna GTR, Pagani Zonda Aether (4,4-5,5 миллиона долларов), Lamborghini Diablo VT 6.0 SE (500-750 тысяч долларов) и Jaguar C-X75 из фильма «Спектр».

Источник: Sotheby’s