На аукционе продадут единственный экземпляр суперкара Zagato Raptor

До 2000 года Zagato Raptor принадлежал Алану Вики. Затем был продан нынешнему владельцу за 216 тысяч долларов (13,8 миллиона рублей). Сейчас Sotheby’s оценивает автомобиль в 1 000 000–1 500 000 долларов (63,8-95,8 миллиона рублей). Рост цены на классический автомобиль более чем на 200 процентов за 19 лет как раз соответствует статистике немецкого Suedwestbank.

Помимо Zagato Raptor, на аукцион в Абу-Даби выставят Ferrari F40 (1,5-1,75 миллиона долларов), McLaren Senna GTR, Pagani Zonda Aether (4,4-5,5 миллиона долларов), Lamborghini Diablo VT 6.0 SE (500-750 тысяч долларов) и Jaguar C-X75 из фильма «Спектр».