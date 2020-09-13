21:21

ЗАЗ глобально модернизировали, чтобы выпускать Lada и Renault

ЗАЗ объявил о запуске конвейера, который простаивал 2,5 года

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Сергей Ильин
Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) официально подтвердил возобновление производства автомобилей. Пресс-служба предприятия подчеркнула, что для сборки моделей Renault Group завод глобально модернизировали. По данным инсайдеров, на ЗАЗе локализуют Lada Vesta, Largus и XRay, а также Renault Arkana.

Хотя слухи о начале производства моделей Lada на ЗАЗе ходят с января 2020 года, то есть с того момента, как в Украине ввели запрет на импорт легковых автомобилей из России, официально сотрудничество Запорожского автомобильного завода и Renault Group подтверждено только сейчас.

Любопытно, что от упоминания бренда Lada в ходе заявлений для прессы воздержались обе стороны. Руководитель евразийского филиала Renault Group Макс Миссана сделал акцент на важности украинского рынка для французского концерна и подчеркнул, что собранные на ЗАЗе автомобили не будут отличаться по качеству от выпущенных на других заводах группы Renault. Председатель правления ЗАЗ Николай Евдокименко заявил, что проект с Renault Group создаст новые рабочие места и поспособствует развитию автопрома.

Подробности сотрудничества ЗАЗ и Renault Group обещали обнародовать позже. Не исключено, что продукцию Lada для украинского рынка переименуют, а сами автомобили, выпущенные на ЗАЗе, будут незначительно отличаться от «родственных» моделей российской сборки.

Источник: nv.ua