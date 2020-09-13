ЗАЗ глобально модернизировали, чтобы выпускать Lada и Renault

Хотя слухи о начале производства моделей Lada на ЗАЗе ходят с января 2020 года, то есть с того момента, как в Украине ввели запрет на импорт легковых автомобилей из России, официально сотрудничество Запорожского автомобильного завода и Renault Group подтверждено только сейчас.

Любопытно, что от упоминания бренда Lada в ходе заявлений для прессы воздержались обе стороны. Руководитель евразийского филиала Renault Group Макс Миссана сделал акцент на важности украинского рынка для французского концерна и подчеркнул, что собранные на ЗАЗе автомобили не будут отличаться по качеству от выпущенных на других заводах группы Renault. Председатель правления ЗАЗ Николай Евдокименко заявил, что проект с Renault Group создаст новые рабочие места и поспособствует развитию автопрома.