«Запорожец» с пробегом шесть километров оценили в 30 тысяч евро

В объявлении указано, что изначально автомобиль зарегистрировали в Польше в 1995 году. Тридцать семь лет он хранился в гараже. В июле 2017 года ЗАЗ-968М прошел полный процесс восстановления с сохранением оригинального кузова и двигателя. Машина получила новые покрышки и аккумулятор.