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17:02

«Запорожец» с пробегом шесть километров оценили в 30 тысяч евро

У машины сохранился оригинальный кузов и двигатель

На немецком сайте AutoScout24 появилось объявление о продаже ЗАЗ-968М с пробегом всего шесть километров. Автомобиль 1987 года выпуска с оригинальным кузовом и двигателем оценили в 30 тысяч евро (2,24 миллиона рублей по текущему курсу).

В объявлении указано, что изначально автомобиль зарегистрировали в Польше в 1995 году. Тридцать семь лет он хранился в гараже. В июле 2017 года ЗАЗ-968М прошел полный процесс восстановления с сохранением оригинального кузова и двигателя. Машина получила новые покрышки и аккумулятор.

В прошлом году этот автомобиль пытались продать за 60 тысяч евро (4,5 миллиона рублей), но, очевидно, покупателя на раритетную модель не нашлось.

В январе в Барнауле выставили на продажу «Запорожец» 1987 года выпуска, который оценили в 500 тысяч рублей. Пробег машины, которая хранилась в гараже и не эксплуатировалась зимой, составлял 17,5 тысячи километров.

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