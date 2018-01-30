В Барнауле выставили на продажу «Запорожец» за полмиллиона рублей

В Барнауле выставили на продажу «Запорожец» 1987 года выпуска, который оценили в 500 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте Drom.ru.

Как говорится в объявлении, у автомобиля был один хозяин, а пробег машины составляет 17,5 тысячи километров. ЗАЗ-968М хранился в гараже и не эксплуатировался зимой.

У него сохранилась родные шины, а также все заводские узлы и агрегаты, которые не подвергались реставрации. На кузове «Запорожца», как уверяет компания-продавец, нет ржавчины. Кроме того, машина побеждала на выставках ретро-техники.

Автомобиль оснащен 1,2-литровым двигателем мощностью 40 сил и механической трансмиссией с ножным переключением передач.

В январе на eBay появилось объявление о продаже «Запорожца» 1978 года, пробег которого составляет 60 тысяч километров, за 6900 евро (около 470 тысяч рублей). Этот автомобиль прошел полную реставрацию.