У машины сохранились родные шины и все заводские агрегаты

Пульс

В Барнауле выставили на продажу «Запорожец» за полмиллиона рублей

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30 января 2018

В Барнауле выставили на продажу «Запорожец» 1987 года выпуска, который оценили в 500 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте Drom.ru.

[Советские малолитражки, которых мы не увидели](https://motor.ru/selector/ussrcompacts.htm)

Советские малолитражки, которых мы не увидели

Как говорится в объявлении, у автомобиля был один хозяин, а пробег машины составляет 17,5 тысячи километров. ЗАЗ-968М хранился в гараже и не эксплуатировался зимой.

У него сохранилась родные шины, а также все заводские узлы и агрегаты, которые не подвергались реставрации. На кузове «Запорожца», как уверяет компания-продавец, нет ржавчины. Кроме того, машина побеждала на выставках ретро-техники.

Автомобиль оснащен 1,2-литровым двигателем мощностью 40 сил и механической трансмиссией с ножным переключением передач.

В январе на eBay появилось объявление о продаже «Запорожца» 1978 года, пробег которого составляет 60 тысяч километров, за 6900 евро (около 470 тысяч рублей). Этот автомобиль прошел полную реставрацию.

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Фото с сайта drom.ru
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