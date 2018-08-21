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21 августа 09:54

Забытые советские внедорожники

Супер-Москвич, советский «кроссовер» и другая малоизвестная полноприводная экзотика

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Алексей Олефиренко
Попросите человека, который имеет хотя бы поверхностные знания об автомобилях, назвать две-три полноприводные машины из Советского Союза. В ответ услышите предсказуемые варианты: Нива, «Буханка» или, на худой конец, «Шишига». Разумеется, это лишь верхушка айсберга. Даже если отсечь автомобили для военных нужд, сумрачный гений советских инженеров в свое время создал как минимум шесть необычных полноприводных моделей.

ГАЗ-61-73

Один военный автомобиль все же стоит упомянуть, ведь именно с него началась история полноприводных советских машин, которые не были сугубо утилитарными. Более того – ГАЗ-61-73 с натяжкой можно назвать первым в мире премиум-внедорожником, ведь, в отличие от всех тогдашних полноприводников, он предлагал пассажирам относительный комфорт и полноценную крышу над головой.

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За время Второй мировой войны было произведено 194 подобных машины, совмещающие кузов от ГАЗ-М1, шестицилиндровый рядный двигатель ГАЗ-11, коробку передач ГАЗ-АА и ШРУСы Bendix-Weiss. Опыт, полученный при создании этого штабного автомобиля, был использован при создании почти всех полноприводников СССР.

ЗиС-110Ш/110П

Система полного привода оказалась востребованной и после войны. Первым легковым автомобилем, который ее примерил, стал представительский ЗиС-110 с индексом «Ш» (природа этого индекса до сих пор точно не установлена – скорее всего, «Ш» означает «штабной»: автомобиль, вероятно, задумывался с прицелом на военную эксплуатацию). Увы, дорогой и сложный автомобиль с компонентами от грузового Dodge WC и с неплохими внедорожными способностями Сталину был не интересен… в отличие от «дорогого Никиты Сергеевича».

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Для него позднее построили несколько экземпляров ЗиС-110П – уже с отечественными трансмиссией и шасси, а также увеличенным топливным баком. Согласно разным источникам, построили от 3 до 47 экземпляров 110П. До наших дней дожил самый редкий из них – парадный фаэтон.

ГАЗ-М72

Первым полноприводным автомобилем, который более-менее «ушел в массы», стала полноприводная Победа, именуемая ГАЗ-М72. Ее же многие называют первым в мире кроссовером. И небезосновательно: несущая конструкция кузова была дополнена трансмиссией и шасси вездехода ГАЗ-69, что вылилось в необычный седан с огромным клиренсом (210 миллиметров) и отменной проходимостью.

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С 1955 по 1958 год Горьковский автозавод небольшими партиями (около полутора тысяч машин в год) выпустил 4677 автомобилей М72. Эксплуатировали их в основном лесники.

ГАЗ-22 (4х4)

История полноприводного универсала на базе первой Волги окутана туманом. Что известно точно – Горьковский автозавод к созданию этого «кроссовера» прямого отношения не имеет и, скорее всего, его создали инженеры одного из советских авторемонтных заводов. Поговаривают, что машина была построена в единственном экземпляре путем скрещивания ГАЗ-22 и М72, а заказчиком был сам Леонид Ильич Брежнев – просто такой вариант был удобнее для охоты, чем внедорожная Победа.

Уже в постсоветский период нечто подобное начали делать и отечественные «Кулибины».

ГАЗ-24-95

Заводская внедорожная Волга появилась в середине 70-х, когда кузов 24-ой поженили с агрегатной базой УАЗ-469 (за исключением двигателя, который остался стандартным). Как и М72, машина была лишена рамы, а потому имела существенно ужесточенный кузов.

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В отличие от внедорожной Победы, экземпляры 24-95 можно было пересчитать по пальцам одной руки, при этом все пять автомобилей использовались по назначению – в сельхозугодиях или лесничествах. Одна из машин обслуживала охотничью дачу Брежнева в Завидово.

Москвич-410/410Н/411

Последний по списку, но не по значению – полноприводный Москвич, который выпускался как в кузове седан, так и универсал с 1957 по 1961 год. Из всех вышеперечисленных автомобилей вероятность встретить этот наиболее высока – их построили около 9 тысяч штук, причем многие экземпляры дожили до наших дней.

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Хотя супер-Москвич неплохо себя чувствовал на бездорожье благодаря полноценному полному приводу с двухступенчатой «раздаткой», ряд врожденных недостатков у него все же был: слишком слабые моторы, недостаточно жесткий кузов и высокая склонность к опрокидыванию.

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