Забытые советские внедорожники

За время Второй мировой войны было произведено 194 подобных машины, совмещающие кузов от ГАЗ-М1, шестицилиндровый рядный двигатель ГАЗ-11, коробку передач ГАЗ-АА и ШРУСы Bendix-Weiss. Опыт, полученный при создании этого штабного автомобиля, был использован при создании почти всех полноприводников СССР.

ЗиС-110Ш/110П

Система полного привода оказалась востребованной и после войны. Первым легковым автомобилем, который ее примерил, стал представительский ЗиС-110 с индексом «Ш» (природа этого индекса до сих пор точно не установлена – скорее всего, «Ш» означает «штабной»: автомобиль, вероятно, задумывался с прицелом на военную эксплуатацию). Увы, дорогой и сложный автомобиль с компонентами от грузового Dodge WC и с неплохими внедорожными способностями Сталину был не интересен… в отличие от «дорогого Никиты Сергеевича».