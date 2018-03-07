Британцы сделали из «Корвета» ретрокупе в духе французских машин 1930-х

Британское ателье Eadon Green представило на Женевском автосалоне ретрокупе Zeclat, выполненное в стилистике машин Figoni & Falaschi, Bugatti, Chapron и PourTout образца 1930 годов. Автомобиль получил уникальный карбоновый кузов и основные узлы от Chevrolet Corvette C7.

В основе Zeclat лежит модифицированная тележка от «Корвета» с подрамником из алюминия и углеродного нанокомпозита. Развесовка по осям — 50:50. Под капотом установлена атмосферная «восьмерка» объемом 6,2 литра. Отдача агрегата — 466 лошадиных сил и 630 Нм крутящего момента. Двигатель может сочетаться с семиступенчатой «механикой» или восьмидиапазонным «автоматом».

С нуля до 69 километров в час купе способно разгоняться за 3,6 секунды.

В оснащение Zeclat входят карбон-керамические тормозные механизмы Brembo, адаптивные амортизаторы с магнитореологической жидкостью, а также система изменения работы управляющей электроники с пятью режимами: всепогодным, экономичным, комфортным, спортивным и трековым.

Ретрокупе комплектуется системой записи и анализа прогресса на гоночной трассе с функцией цифрового тренера, мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также проекционным дисплеем.

Для Zeclat доступно 18 вариантов окраски кузова и 13 цветовых схем интерьера.

Zeclat стал вторым автомобилем в линейке компании. Ранее ателье представило рето-спорткар Black Cuillin, вдохновленный роскошными грант-турерами прошлого. Автомобиль оснастили 6,0-литровым двигателем V12 и современной информационно-развлекательной системой.

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