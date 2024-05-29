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Новости
Опубликовано 29 мая 2024, 19:52
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Два электрокара Zeekr разбили в краш-тестах

Кроме того, специалисты испытали модели Volkswagen и Ford
Электрокары Zeekr 001 и Zeekr Х получили максимальный рейтинг безопасности. Китайские модели лидируют по продажам среди всех премиальных батарейных машин в России. Неплохие показатели бренд из Поднебесной демонстрирует и в европейских странах. Покупатели ценят модели за яркий дизайн, а также богатое оснащение. Теперь же электромобили получили дополнительное преимущество, продемонстрировав отличную защиту водителя и пассажиров в рамках тестов Euro NCAP.
Два электрокара Zeekr разбили в краш-тестах
© Zeekr
Анастасия Мельник

Лифтбек Zeekr 001, прозванный в России «китайским Porsche Panamera» в стандартной комплектации заработал пять звезд безопасности в рейтинге ассоциации Euro NCAP. Аналогичный результат продемонстрировал электрокроссовер Zeekr Х. Китайские модели получили 95 и 96 процентов из ста возможных.

© Zeekr

Такой же впечатляющий результат показал и кроссовер Volkswagen Tiguan третьего поколения, оборудованный системами автоматического экстренного торможения и удержания в полосе, а также функцией слежения за усталостью водителя. Провалил краш-тест лишь минивэн Ford Tourneo Custom, который в стандартной комплектации заработал всего три звезды. Эксперты остались недовольны низкой защитой водителя и пассажиров, а также несвоевременным срабатыванием систем активной безопасности.

Накануне безопасность китайских автомобилей проверили по австралийскому рейтингу ANCAP. В краш-тестах приняли участие модели Tank и Chery, доступные в России.

Источник:110km
Автор:Анастасия Мельник
Теги:
#Zeekr
#Краш-тест