Два электрокара Zeekr разбили в краш-тестах

Два электрокара Zeekr разбили в краш-тестахКроме того, специалисты испытали модели Volkswagen и Ford
Лифтбек Zeekr 001, прозванный в России «китайским Porsche Panamera» в стандартной комплектации заработал пять звезд безопасности в рейтинге ассоциации Euro NCAP. Аналогичный результат продемонстрировал электрокроссовер Zeekr Х. Китайские модели получили 95 и 96 процентов из ста возможных.
Такой же впечатляющий результат показал и кроссовер Volkswagen Tiguan третьего поколения, оборудованный системами автоматического экстренного торможения и удержания в полосе, а также функцией слежения за усталостью водителя. Провалил краш-тест лишь минивэн Ford Tourneo Custom, который в стандартной комплектации заработал всего три звезды. Эксперты остались недовольны низкой защитой водителя и пассажиров, а также несвоевременным срабатыванием систем активной безопасности.
Накануне безопасность китайских автомобилей проверили по австралийскому рейтингу ANCAP. В краш-тестах приняли участие модели Tank и Chery, доступные в России.