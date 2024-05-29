Два электрокара Zeekr разбили в краш-тестах

Кроме того, специалисты испытали модели Volkswagen и Ford

Электрокары Zeekr 001 и Zeekr Х получили максимальный рейтинг безопасности. Китайские модели лидируют по продажам среди всех премиальных батарейных машин в России. Неплохие показатели бренд из Поднебесной демонстрирует и в европейских странах. Покупатели ценят модели за яркий дизайн, а также богатое оснащение. Теперь же электромобили получили дополнительное преимущество, продемонстрировав отличную защиту водителя и пассажиров в рамках тестов Euro NCAP.