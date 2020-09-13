Опубликованы фотографии салона российского электромобиля Zetta

Центральный тоннель у Zetta отсутствует, режимы движения выбираются нефиксируемым джойстиком. Двухцветные кресла с механическими регулировками похожи на те, которые ставили в классическую «Ниву» до последнего обновления.

Российский электромобиль оснащается четырьмя асинхронными мотор-колесами Дуюнова суммарной отдачей 98 лошадиных сил. Утверждается, что базовой тяговой батереи ёмкостью 10 киловатт-часов хватит на 180 километров пробега. Чтобы увеличить автономность конструкторы сделали оригинальный отопитель, который работает на... дизеле — под капотом предусмотрен 10-литровый резервуар для солярки.