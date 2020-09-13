Опубликованы фотографии салона российского электромобиля Zetta

Архитектура передней части салона электрокара Zetta довольно современная: приборная панель отсутствует, все данные отображаются на широкоформатном тачскрине, на него же выведен весь функционал сити-кара от стеклоподъёмников до мультимедиасистемы. «Физических» кнопок всего три — отключение парктроника, «аварийка» и запуск двигателя; руль от Lada Granta прост до предела: есть только клаксон.
Фото: drom.ru
Центральный тоннель у Zetta отсутствует, режимы движения выбираются нефиксируемым джойстиком. Двухцветные кресла с механическими регулировками похожи на те, которые ставили в классическую «Ниву» до последнего обновления.
Российский электромобиль оснащается четырьмя асинхронными мотор-колесами Дуюнова суммарной отдачей 98 лошадиных сил. Утверждается, что базовой тяговой батереи ёмкостью 10 киловатт-часов хватит на 180 километров пробега. Чтобы увеличить автономность конструкторы сделали оригинальный отопитель, который работает на... дизеле — под капотом предусмотрен 10-литровый резервуар для солярки.
Из-за коронавируса старт производства Zetta отложен как минимум до начала 2021 года, а стартовая цена электромобиля выросла на 100 тысяч рублей. В настоящий момент главный идеолог проекта Zetta Денис Щуровский ищет средства для запуска конвейерной сборки сити-каров — чтобы приступить к массовому производству требуется по меньшей мере 100 миллионов рублей.