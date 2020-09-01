Видео: как создавался первый российский электрокар Zetta

Судя по первым карандашным наброскам, создатели электрокара не сразу пришли к нынешнему облику Zetta – на эскизах, показанных в начале видео, автомобиль имеет более плавные линии кузова и даже напоминает электрические модификации Smart. Как известно, в 2019 и 2020 годах компания запатентовала сразу два варианта дизайна, которые в значительной степени отличаются друг от друга, а затем выбрала из них один, который и лёг в основу предсерийного прототипа.
Zetta расшифровывается как Zerro Emission Terra Transport Asset, что буквально переводится как «транспортный актив с нулевым выбросом».
В 11-минутном ролике показали устройство мотора-колеса Дуюнова (всего их у Zetta четыре, и суммарно они выдают 98 лошадиных сил), последующие испытания на стенде и производственную площадку со станками и оборудованием. Уже в конце 2020 года там должно стартовать серийное производство модели, а пока электрокары собирают в тестовом режиме, в частности, детали каркаса.
Видео: Автоброкер
Судя по кадрам, снятым из салона электрокара, он получит большой планшет по центру передней панели, при этом традиционная панель приборов за рулём отсутствует, как у Tesla Model 3. Под планшетом оборудована ниша с беспроводной зарядкой для смартфона
Сити-кар базируется на универсальной транспортной платформе, на которой также планируется построить коммерческий фургон «Пони» и гольф-кар. В арсенале производителя есть и другие проекты, например, электросамокат «Zetta-кат», электромотоцикл «Zetta-байк», трицикл «Zetta-мул» и гибридный «Zetta-борд».