Видео: как создавался первый российский электрокар Zetta

Судя по кадрам, снятым из салона электрокара, он получит большой планшет по центру передней панели, при этом традиционная панель приборов за рулём отсутствует, как у Tesla Model 3. Под планшетом оборудована ниша с беспроводной зарядкой для смартфона

Сити-кар базируется на универсальной транспортной платформе, на которой также планируется построить коммерческий фургон «Пони» и гольф-кар. В арсенале производителя есть и другие проекты, например, электросамокат «Zetta-кат», электромотоцикл «Zetta-байк», трицикл «Zetta-мул» и гибридный «Zetta-борд».