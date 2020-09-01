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Видео: как создавался первый российский электрокар Zetta

В компании показали весь пути развития проекта — от эскизов до скорого запуска производства

Лиза Будрина
Появилось видео, в котором продемонстрированы все этапы создания первого российского электрокара Zetta — именно так будущий серийный сити-кар позиционирует сам производитель. Ролик включает кадры с ранними эскизами, компьютерным моделированием, изготовлением каркаса и кузовных панелей на заводе в Тольятти, а также стендовыми и ездовыми испытаниями.

Судя по первым карандашным наброскам, создатели электрокара не сразу пришли к нынешнему облику Zetta на эскизах, показанных в начале видео, автомобиль имеет более плавные линии кузова и даже напоминает электрические модификации Smart. Как известно, в 2019 и 2020 годах компания запатентовала сразу два варианта дизайна, которые в значительной степени отличаются друг от друга, а затем выбрала из них один, который и лёг в основу предсерийного прототипа.

Zetta расшифровывается как Zerro Emission Terra Transport Asset, что буквально переводится как «транспортный актив с нулевым выбросом».

В 11-минутном ролике показали устройство мотора-колеса Дуюнова (всего их у Zetta четыре, и суммарно они выдают 98 лошадиных сил), последующие испытания на стенде и производственную площадку со станками и оборудованием. Уже в конце 2020 года там должно стартовать серийное производство модели, а пока электрокары собирают в тестовом режиме, в частности, детали каркаса.

Производственный процесс включает фрезеровку форм, вакуумную формовка панелей, резку силовых пластин контроллеров и изготовление обмоток двигателя.
Видео: Автоброкер

Судя по кадрам, снятым из салона электрокара, он получит большой планшет по центру передней панели, при этом традиционная панель приборов за рулём отсутствует, как у Tesla Model 3. Под планшетом оборудована ниша с беспроводной зарядкой для смартфона

Сити-кар базируется на универсальной транспортной платформе, на которой также планируется построить коммерческий фургон «Пони» и гольф-кар. В арсенале производителя есть и другие проекты, например, электросамокат «Zetta-кат», электромотоцикл «Zetta-байк», трицикл «Zetta-мул» и гибридный «Zetta-борд».