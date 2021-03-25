Израильский аналог Hummer продают в России по цене Mercedes-Maybach GLS

Внедорожник 2014 года с пробегом 18 420 километров продавец оценил в 16,5 миллиона рублей — это даже чуть дороже нового Mercedes-Maybach GLS, который в России можно купить за 16,1 миллиона рублей.

Zibar Mk2 укомплектован 6,2-литровым бензиновым мотором V8 мощностью 409 лошадиных сил, который работает с автоматической коробкой передач и полным приводом.