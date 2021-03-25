Израильский аналог Hummer продают в России по цене Mercedes-Maybach GLS

Внедорожник 2014 года с пробегом 18 420 километров продавец оценил в 16,5 миллиона рублей — это даже чуть дороже нового Mercedes-Maybach GLS, который в России можно купить за 16,1 миллиона рублей.
Zibar Mk2 укомплектован 6,2-литровым бензиновым мотором V8 мощностью 409 лошадиных сил, который работает с автоматической коробкой передач и полным приводом.
Фото: Auto.ru
Производством «Скорпион» занималась корпорация «Защита», и как минимум несколько собранных экземпляров были переданы СОБР «Терек». В 2014 году выпуск внедорожников свернули из-за санкций, наложенных на Россию после присоединения Крыма.
Это не первый «Скорпион», выставленный на продажу в России. Осенью прошлого года в Сети появилось объявление о модели «Скорпион-2М» 2013 года с пробегом 45 тысяч километров. Тот экземпляр был оценен значительно дешевле, всего в 970 тысяч рублей. Примерно столько стоит новый УАЗ «Патриот».