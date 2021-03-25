25 марта, 15:07

Израильский аналог Hummer продают в России по цене Mercedes-Maybach GLS

За армейский внедорожник продавец рассчитывает выручить 16,5 миллиона рублей

Zibar MK2 I 2014 года © Auto.ru
Лиза Будрина
На Auto.ru появилось объявление о продаже армейского внедорожника Zibar Mk2, который называют израильским Hummer — его производство занимается компания Ido Off-Road Center из Пардес-Хана-Каркура. Внедорожник также планировали выпускать в России и продавать под названием «Скорпион», однако дальше одной партии дело не зашло. Выставленный на продажу экземпляр — как раз Zibar Mk2 российской сборки.

Внедорожник 2014 года с пробегом 18 420 километров продавец оценил в 16,5 миллиона рублей — это даже чуть дороже нового Mercedes-Maybach GLS, который в России можно купить за 16,1 миллиона рублей.

Zibar Mk2 укомплектован 6,2-литровым бензиновым мотором V8 мощностью 409 лошадиных сил, который работает с автоматической коробкой передач и полным приводом.

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Zibar MK2 I 2014 года

Фото: Auto.ru

Производством «Скорпион» занималась корпорация «Защита», и как минимум несколько собранных экземпляров были переданы СОБР «Терек». В 2014 году выпуск внедорожников свернули из-за санкций, наложенных на Россию после присоединения Крыма.

Это не первый «Скорпион», выставленный на продажу в России. Осенью прошлого года в Сети появилось объявление о модели «Скорпион-2М» 2013 года с пробегом 45 тысяч километров. Тот экземпляр был оценен значительно дешевле, всего в 970 тысяч рублей. Примерно столько стоит новый УАЗ «Патриот».

Источник: Auto.ru