Renault пересадит на электромобили целый город

Счастливчиками, которые на три года получат в безвозмездное пользование новенькие Renault Zoe, стали жители коммуны Аппи, входящей в состав департамента Арьеж. Крошечный городок находится на юге Франции — и считается самым изолированным населенным пунктом страны. На 2017 год население Аппи составляло всего 24 человека. Именно здесь пройдет эксперимент, который, если всё сложится удачно, докажет, что электромобилями можно пользоваться не только в городе, но и, например, в горных коммунах.