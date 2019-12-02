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19:18

Уникальный Pagani Zonda ушел с молотка за 6,8 миллиона долларов

Эксклюзивная версия автомобиля получила 760-сильный мотор и механическую трансмиссию

Анастасия Дубина
Аукционный дом Sotheby’s продал на торгах единственный в своем роде суперкар Pagani Zonda Aether с механической коробкой передач и без крыши. Автомобиль ушел с молотка за 6 182 000 долларов — по текущему курсу это равняется 437 313 370 рублям. На сегодняшний день это самый дорогой экземпляр «Зонды», когда-либо проданный на аукционе.

В основе суперкара лежит версия в кузове родстер. Этот экземпляр оснащен 7,3-литровым безнаддувным мотором V12 от AMG, выдающим 759 лошадиных сил. В паре с ним работает довольно нетипичная трансмиссия — классическая шестиступенчатая «механика», а не роботизированная коробка.

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Кузов автомобиля выполнен из углеродного волокна и оформлен матовыми и глянцевыми деталями из карбона с вставками красного цвета. В задней части кузова расположилось большое антикрыло и черный диффузор в тон колесным дисками.

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Изначально организаторы аукциона планировали выручить за автомобиль от 4,4 до 5,5 миллиона долларов, однако по итогу торгов в Абу-Даби финальный ценник вырос больше чем на миллион долларов.

Титул самого дорогого нового автомобиля также удерживает одна из модификаций «Зонды» — в прошлом году компания Pagani представила баркетту, которая также была оснащена мотором V12 в сочетании с шестиступенчатой механикой. Глава марки Горацио Пагани сказал, что каждый из трех выпущенных экземпляров будет стоить 15 миллионов евро (более одного миллиарда рублей).