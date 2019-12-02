Уникальный Pagani Zonda ушел с молотка за 6,8 миллиона долларов

Титул самого дорогого нового автомобиля также удерживает одна из модификаций «Зонды» — в прошлом году компания Pagani представила баркетту, которая также была оснащена мотором V12 в сочетании с шестиступенчатой механикой. Глава марки Горацио Пагани сказал, что каждый из трех выпущенных экземпляров будет стоить 15 миллионов евро (более одного миллиарда рублей).