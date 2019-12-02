Уникальный Pagani Zonda ушел с молотка за 6,8 миллиона долларов

В основе суперкара лежит версия в кузове родстер. Этот экземпляр оснащен 7,3-литровым безнаддувным мотором V12 от AMG, выдающим 759 лошадиных сил. В паре с ним работает довольно нетипичная трансмиссия — классическая шестиступенчатая «механика», а не роботизированная коробка.
Кузов автомобиля выполнен из углеродного волокна и оформлен матовыми и глянцевыми деталями из карбона с вставками красного цвета. В задней части кузова расположилось большое антикрыло и черный диффузор в тон колесным дисками.
Изначально организаторы аукциона планировали выручить за автомобиль от 4,4 до 5,5 миллиона долларов, однако по итогу торгов в Абу-Даби финальный ценник вырос больше чем на миллион долларов.
Титул самого дорогого нового автомобиля также удерживает одна из модификаций «Зонды» — в прошлом году компания Pagani представила баркетту, которая также была оснащена мотором V12 в сочетании с шестиступенчатой механикой. Глава марки Горацио Пагани сказал, что каждый из трех выпущенных экземпляров будет стоить 15 миллионов евро (более одного миллиарда рублей).