Британцы превратили кабриолет Rolls-Royce Dawn в ретрокупе

От автомобиля-донора Eadon Green ZRR отличается кузовом в стиле ретро, хотя у них есть несколько общих деталей. Фары, капот, двери, рамка лобового стекла и колеса сюда явно перекочевали с «Ролл-Ройса». По технике также никаких изменений: ZRR приводит в движение 6,6-литровый V12 мощностью 601 лошадиная сила и 840 Нм крутящего момента. Столько же выдает этот агрегат на Dawn в исполнении Black Badge.
Максимальная скорость у обеих машин одинаковая — 250 километров в час, а вот разгоняться до «сотни» у ZRR получается чуть быстрее: 4,8 секунды против 4,9 у Rolls-Royce. После замены складной крыши на фиксированную масса автомобиля практически не изменилась, а длина с новым кузовом, напротив, выросла и стала почти такой, как у нового «Фантома».
В 2018 году в Женеве Eadon Green представила ретрокупе Zeclat, построенное на модифицированной платформе Chevrolet Corvette. Двухдверка получила подрамники из алюминия и углеродного нанокомпозита и идеальную развеску по осям — 50:50.