Британцы превратили кабриолет Rolls-Royce Dawn в ретрокупе

Максимальная скорость у обеих машин одинаковая — 250 километров в час, а вот разгоняться до «сотни» у ZRR получается чуть быстрее: 4,8 секунды против 4,9 у Rolls-Royce. После замены складной крыши на фиксированную масса автомобиля практически не изменилась, а длина с новым кузовом, напротив, выросла и стала почти такой, как у нового «Фантома».