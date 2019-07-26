Американцы в Грузии: по горам на джипах

Самолётом , поездом, машиной

С 8 июля российским авиакомпаниям нельзя летать в Грузию, а грузинским — в Россию. Минтранс говорит, что это небезопасно, да и должок у грузин за аэронавигацию накопился изрядный. Что ж, есть и другие способы.

Поездом: из Москвы во Владикавказ (от 4 до 10 тысяч рублей), а потом на автобусе (ещё 1500) по Военно-грузинской дороге до Тбилиси. Поезд идёт 36–38 часов, автобус чуть больше трёх. Долго, живописно, романтично.

Машиной: у России и Грузии всего один пограничный переход — Верхний Ларс. Очереди летом, очереди зимой, дорогу иногда закрывают из-за снегопадов и селей. Долго, живописно, изнурительно. Всё, как мы любим.

И всё же самолётом: грузинские авиакомпании придумали альтернативу — полёты с короткой стыковкой в Ереване. Быстро, законно, недорого.