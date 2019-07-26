Американцы в Грузии: по горам на джипах

Самолётом, поездом, машиной
С 8 июля российским авиакомпаниям нельзя летать в Грузию, а грузинским — в Россию. Минтранс говорит, что это небезопасно, да и должок у грузин за аэронавигацию накопился изрядный. Что ж, есть и другие способы.
Поездом: из Москвы во Владикавказ (от 4 до 10 тысяч рублей), а потом на автобусе (ещё 1500) по Военно-грузинской дороге до Тбилиси. Поезд идёт 36–38 часов, автобус чуть больше трёх. Долго, живописно, романтично.
Машиной: у России и Грузии всего один пограничный переход — Верхний Ларс. Очереди летом, очереди зимой, дорогу иногда закрывают из-за снегопадов и селей. Долго, живописно, изнурительно. Всё, как мы любим.
И всё же самолётом: грузинские авиакомпании придумали альтернативу — полёты с короткой стыковкой в Ереване. Быстро, законно, недорого.
Стартуем в Батуми. Здесь с каждым годом разноцветные пятиэтажные «панельки» всё больше разбавлены лакшери-апартаментами. Город это совсем не портит: эклектика у него в ДНК. Даже памятник соответствующий есть — Башня Азбуки (произносят как «анбанис кошки»). Вокруг 130-метрового столба вьются две спирали с буквами грузинского алфавита — та самая молекула грузинской ДНК.
Батуми — типичный морской курорт: отели, казино, пляжи. Вдоль побережья предлагают морские прогулки и вино, в свободное от туристического бизнеса время ловят рыбу и чинят уставшие баркасы.
На набережной есть милый образец современного искусства — композиция «Любовь». Две металлических фигуры медленно движутся друг к другу, сливаются и расходятся вновь.
Скульптор Тамара Квеситадзе вдохновлялась героями романа «Али и Нино» — истории отношений грузинки и азербайджанца.
Неподалёку от одной из пятизвёздочных гостиниц обнаружился британский дом на колёсах. Похоже, он спроектирован с расчётом на скорый зомби-апокалипсис.
Впрочем, и мы не на гламурных кабриолетах: собрали весь модельный ряд Jeep, кроме Renegade. Он остался дома не потому, что мы боялись сломать его в горах. Просто «мелкий» вот-вот масштабно обновится и станет героем отдельной заметки.
Машин, как обычно, меньше, чем желающих рулить, поэтому мы выбрали две крайности: Wrangler и Compass. Только, признаемся честно, порядок выбрали неверный: на первом колесили больше по асфальту, а второму выпало жёсткое горное бездорожье.
В главном старина Wrangler не меняется. Это как приехать на дачу, найти там свой старенький велик и погнать на речку. Всё вроде знакомо до мелочей, но от улыбки уши сходятся на затылке.
Повороты, перестроения и прочие асфальтовые дисциплины Wrangler справедливо презирает, на разгонах задирает нос, а на выбоинах нервно трясётся. Кайф! Редкий рамный внедорожник даст больше. То же можно сказать и про интерьер, и про оснащение Wrangler. Влюбиться не сложно, даже если закрыть глаза на крутейшие «ковбойские» детали вроде декоративных шляпок шурупов, красных вставок «под голый металл» и олдскульного руля с круглой ступицей.
Последнее обновление добавило тонну удобства: «облегающие» кресла, ручки на передних стойках, приборы с крупным экраном в центре, брутальный тумблер управления дифференциалами, мультимедийку с Apple CarPlay и Android Auto, USB-разъёмы в правильном количестве. Комфорт нужен всем, даже лешим, йети и питекантропам, которые Wrangler используют только для своих дикарских дел.
По дороге в Боржоми нас остановил полицейский. Они тут повсюду и всегда ездят со включенными «люстрами». Думали, страж порядка станет расспрашивать про Wrangler, но нет — хмурит брови. Мы проехали железнодорожный переезд, сбавив скорость до 0,0001 км/ч, а надо было остановиться полностью. Штраф в 50 лари (почти 1100 рублей) заплатили в миниатюрной банковской кассе прямо в гостинице. Несмотря на справедливость кары, осадок остался: в горах мы видели десятки опасных обгонов через сплошную — вот кого надо штрафовать.
В Боржоми есть красоты, а есть не очень. Красоты — горы, река Кура и современные гостиницы. Не очень — всё остальное. Знаменитый парк не мешало бы почистить и покрасить. У входа источник — из ржавенькой трубы течёт вода. Набрать её можно совершенно бесплатно, если захватили тару. Если нет — пластиковые бутылки продают тут же. Стоят они почти как полные бутылки Боржоми в магазине.
За вход в парк нужно заплатить 2 лари (44 рубля). Внутри ещё один питьевой источник — тёплый, целебный и пахучий. Оздоровиться можно не только изнутри: в парке есть и серные ванны.
Знаменитую минералку завод Боржоми действительно достаёт из-под земли. Точнее, она течёт сама: с глубины 8–10 км её выталкивает природный углекислый газ. По дороге к поверхности в воду попадают несколько десятков минералов. Исключительно полезных, конечно, а не как в городском водопроводе.
День следующий. По плану штурм горного перевала, начисто лишённого асфальта. Не без душевных мук меняем Wrangler на Compass. И знаете что? Компасу — никаких скидок и особенного обращения. Во-первых он Jeep, во-вторых для своего класса стоит довольно дорого: версия Limited начинается от 2 369 000 рублей. Впрочем, за эти деньги Jeep даёт много хорошего: двухзонный климат, подогревы сидений и руля, приборы с 7-дюймовым экранчиком (у версий попроще он вдвое меньше), мультимедийку Uconnect, активный круиз (да, и в пробках тоже!), системы удержания в полосе и автоматического экстренного торможения.
На потрёпанных грузинских дорогах Compass жестковат, но сбавлять скорость желания нет: энергоёмкость подвески вселяет настоящую джиповскую уверенность. Съезжаем с асфальта, и эта уверенность только крепнет. В грязевом режиме Mud девятиступенчатый автомат подолгу задерживается на пониженных диапазонах, и кроссовер бесстрашно мчит по той же колее, что и Wrangler. Джип, он и в Грузии джип!
Наконец-то Вардзия! Подняться к скальному монастырю на машинах не разрешают — заповедник. Можно дойти пешком, подъём не выглядит убийственным, но проще и быстрее доехать на микроавтобусе, который снуёт туда-сюда каждые 10 минут.
Изначально Вардзия затевалась как крепость, здесь проходила граница с тревожными Персией и Турцией. В горе Эрушети («Медвежья») прорубили больше 600 помещений, соединённых коридорами и лестницами. В случае войны в этих катакомбах могли укрыться 20 000 человек. И не просто укрыться, а нормально жить какое-то время: в крепости были запасы воды, еды, вина, были бани и даже библиотека.
С поверхности в крепость вели три замаскированных входа. Сейчас всё выглядит иначе из-за землетрясения, которое случилось в 1283 году. Тогда гигантский кусок скалы откололся и обнажил внутренности «муравейника». Сохранилась всего лишь треть комплекса.
Вардзию неоднократно грабили персы и османы, пещеры опустели и стали прибежищем для пастухов. После присоединения Грузии к Российской империи был недолгий период восстановления, а потом — советская власть и статус музея.
Закруглимся (это не фигура речи, а фигура, по которой спортзал плачет) на гастрономической ноте. Когда содержание шашлыка и хинкали в организме приблизилось к передозировке, местные по секрету сообщили, что их рацион состоит в основном из овощей и зелени. Спасибо, примем к сведению!