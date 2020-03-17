На что Renault Arkana способна на льду?

Конечно, в Екатеринбург, где «реношники» собрали журналистскую братию на зимние ледовые покатушки, должен был ехать кто-то другой. Какой-нибудь беспощадный тип. Ну, знаете, такой немногословный, с волевым подбородком, а лучше с безуспешным раллийным опытом. Такие разочарованные обычно излучают непреодолимое желание наказать силы земного тяготения любым доступным способом за отказ сотрудничать.

Не вышло: послали меня — доброго, мягкого человека, для которого резко и без жалости вдарить по педали тормоза, чтобы довернуть корму в шпильке — всегда, словно железом по стеклу. Это как грубо вырвать надкушенное яблоко из рук ребенка. И вот такого слабака посылают на Урал, чтобы заставить Аркану проявить зимние таланты.