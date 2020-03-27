Дух американской классики в электрическом спорткаре из России

Парковка перед шоурумом проекта Aviar Motors будто возникла из недалёкого будущего, в котором дороги захватили электромобили и гибриды, а все V10 и V12 переплавили в самокаты. Вот целое семейство Tesla (Model S, Model X и даже Model 3), а вот редчайший Fisker Karma. Достаю телефон, чтобы сфотографировать его память, но тут же приходит сообщение: «заходите!»
Внутри и вовсе можно усомниться, какой год на дворе. Вот блестит синей краской Pontiac Firebird 1971 года, будто вчера из салона, а на столе неподалёку водружён белый iMac. Но окончательно сбивает с толку другой автомобиль. До боли знакомые формы кузова, светодиодная оптика, широкие колёса — так и хочется спросить, как герой Шварценеггера в «Хищнике»: что ты, черт возьми, такое?
Это — Aviar R67, и он имеет с Мустангом не больше общего, чем тот самый «ай-Мак» с советскими ЭВМ. Внешность роднит, но технологическая пропасть между машинами огромна. И первое, что привлекает внимание — иная эмблема на месте знаменитого мчащегося жеребца. Новое лого — треугольной формы, со вписанной буквой Т. Что-то она напоминает…
«Да, это отсылка к Tesla, — отвечает Алексей Рачев, основатель Aviar Motors, — Я люблю Tesla и никогда этого не скрывал. Название Aviar восходит к авиационной тематике. Как тот же Mustang, чьё имя позаимствовано у истребителя P-51 Mustang времён Второй мировой войны. Кстати, цифра 67 в названии означает год выпуска первого Mustang Fastback».
Кузов купе изготовлен из углепластика, широко применяемого в авиации. К тому же, Model S, ставшая основой для проекта, имеет близкое отношение к SpaceX, производителю космической техники.
Всем этим проектом Алексей Рачев попытался ответить на вопрос: почему масл-кар не может быть дружелюбным к окружающей среде, а электромобиль не может быть сексуальным? В итоге получилось оно — электрическое купе с разгоном до «сотни» за 2,2 секунды, способное размазать Dodge Challenger Demon ровным слоем по дрэг-стрипу. И самое важное, что это — не очередной эксперимент по некромантии с барабанными тормозами и отсутствием систем безопасности. Это современный автомобиль с автопилотом, полным приводом, пневмоподвеской и пятью подушками безопасности. И все это не мешает ему быть красивее, чем все остальные электромобили на рынке.
В мире есть десятки компаний, оснащающих электромоторами ретро-автомобили. Уже давно известны проекты по доработке Jaguar E-Type, Volkswagen Beetle и даже Ferrari 308. В противовес им Aviar Motors предлагает рынку «собирательный образ масл-кара семидесятых», на котором не придётся страдать от отсутствия элементарных опций или бояться въехать в дерево.
Алексей рассказывает: «Мы сначала хотели пойти по простому пути, как и делают другие. Берут классический автомобиль, устанавливают электромотор с батареями и — пожалуйста, получается электрокар. Нашли Ford Mustang Fastback 1967 года, уже были готовы его купить. Но когда мы подошли к машине, я понял, что мои ожидания не совпадают с реальностью. Кузов оказался очень маленьким. Не зря его зовут «пони-каром». Очень похоже на Pontiac Firebird, что стоит здесь по соседству. Ты садишься в него и понимаешь, что это автомобиль из середины прошлого века, маленький и некомфортный. А кузовные панели очень тяжёлые. Наш проект затевался как мелкосерийный — на рынке нет такого количества кузовов Мустангов, чтобы наладить крупный выпуск. Для конвертации в электромобиль пришлось бы очень многое переделывать — если мы хотим электромобиль, полноприводный и с емким аккумулятором, лучше взять платформу известного бренда и уже на ней создать наш автомобиль с углепластиковым кузовом. Так мы и сделали».
Той самой платформой и поделилась Tesla Model S, которой владел Алексей. Электромобиль в модификации P85 пустили под нож и взяли из него самое важное: двигатель, подвеску, аккумуляторный блок, электронику и проводку. Отсюда и вертикальный планшет в салоне — пожалуй, один из самых узнаваемых элементов донора. И Tesla — не единственная вещь, которой Алексей пожертвовал для проекта. Ещё две машины, квартира — Рачев действительно отдал всё, чтобы Aviar развивался.
Для чего все эти жертвы, если можно было бы просто взять старый Mustang, установить в него электромотор и пустить в продажу? Ответ простой: так уже делали. В компании Charge Automotive, которую Алексей называет своим главным соперником, долго не думали: имплантировали старику Мустангу новое сердце, доработали салон и пустили 499 получившихся франкенштейнов в продажу. Просят за них столько же, сколько стоит Aviar: 300 тысяч фунтов стерлингов (около 360 тысяч долларов). При этом в автомобиле Charge нет ни углепластикового монокока, ни толкового климат-контроля. «Вся проблема маленьких компаний в том, что в их автомобилях нет должных систем безопасности, — пожимает плечами Рачев, — у них просто нет денег на испытания ABS, ESP… Вы получаете своего рода «корч», который при мощности в 500 лошадей лишён любых вспомогательных систем. Это опасный автомобиль.»
Карбоновый кузов, обводами напоминающий знаменитый пони-кар — первый образец, который будут кроить и переделывать, доводя машину до конечного вида. Кроме Алексея в разработке участвуют дизайнер Антон Кужильный и инжиниринговая фирма КБ Архипова. У каждого участника солидное портфолио. Кужильный не так давно показал концепт автомобиля для установки рекорда скорости на льду. Инженеры КБ Архипова, в свою очередь, известны тем, что с нуля изготовили карбоновый кузов для Bugatti Veyron. Помните среднемоторные Marussia? Над ними тоже работал этот слаженный дуэт человека и технологического бюро.
Закончив первый прототип кузова Aviar, Антон Кужильный разрабатывает еще как минимум два варианта каждой кузовной панели — можно будет выбрать себе один из нескольких видов капота, крыльев, бамперов… «Плюс углепластика — широкие возможности по индивидуализации. — говорит Алексей, — Хотите плетение — сделаем. Хотите карбон «хлопьями», как у Lamborghini Huracan Perfomante — не вопрос. Хотите, чтобы в плетении была золотая строчка — исполним. Мы будем предлагать на выбор от двух вариантов внешних панелей плюс пять вариантов покраски кузова и плетения углепластика. То же самое в салоне — можете заказать и инкрустацию золотом, и отделку из морёного дуба, который добывается только в одном месте в России. К нам приходил заказчик из Катара, просил отделать торпедо шпоном из морёного дуба возрастом в 3 тысячи лет и инкрустировать золотыми надписями. В России есть люди, которые могут такое сделать и делают».
Пока же интерьер далёк от завершения. Это скорее черновик: сиденья от Tesla, дефлекторы от Mercedes-Benz, заглушки на месте экранов приборки и мультимедиа. Но ключевые детали интерьера можно увидеть уже сейчас: внутри действительно просторно, а дизайн передней панели напрямую отсылает к первому Mustang Fastback. По словам Алексея, автомобиль готов уже на 80 процентов. «Салон мы собрали на 90%, сейчас мы установим батареи, проложим проводку, проведём ходовые испытания, снимем лекала по обшивке салона и отдадим машину на покраску. Затем — финальная сборка. Надеюсь, что в начале осени мы будем готовы представить автомобиль».
В салоне будет настоящее торжество кожи и металла: по мелочам в Aviar не размениваются. «Салон будет обит кожей от поставщика, который работает с Rolls-Royce и BMW Individual, мы её уже закупили. Она приятна на ощупь, хорошо пахнет. Мы не фанаты «экокожи» в интерьере — даже в стандартном салоне она будет натуральной. Вместе с фурнитурой из фрезерованного алюминия это создаст атмосферу классического автомобиля».
Пусть единственный существующий автомобиль Aviar пока не готов, у него грандиозные планы по покорению мира. Маленький тираж, восьмизначная цена и скоростные характеристики, способные остановить вращение Земли — по описанию это больше похоже на очередной Koenigsegg или Pagani, а не на электрическое купе с российской пропиской. И если у вас до сих пор остаются сомнения в серьёзности происходящего — компания Tesla не против в будущем продавать Aviar свои узлы. Но для этого надо закончить концепт, показать его публике, получить статус автопроизводителя… «Наш R67 должен быть дороже изначально заявленной цены, но мы посмотрим, как отреагирует рынок. Соберём прототип, покажем в первую очередь московской публике, а затем повезём в Северную Америку. Выставим машину на аукцион Barrett-Jackson и посмотрим, за сколько будут готовы его купить. 23 предзаказа, которые у нас есть, сделаны при цене в 450 тысяч долларов».
Кстати о предзаказах. Несложно догадаться, в какой стране заинтересовались Авиаром больше всего: из США поступили две трети всех писем. На втором месте — Канада, дальше Европа и Ближний Восток. Алексею писали из более чем 50 стран. В Турции и Франции есть люди, которые хотят в будущем быть дилерами новой марки. Финны, британцы, австралийцы — все хвалили проект и просили привезти его к ним. Почему того же энтузиазма нет в нашей стране? «В России нельзя сделать классный электромобиль при нулевой инфраструктуре — отмечает Алексей, — в лучшем случае Aviar купит человек с домом за городом и личной зарядкой в гараже. Или же обеспеченный менеджер выше среднего звена, где у него на подземной парковке будет возможность зарядить автомобиль». При этом для иностранных клиентов есть свои плюсы: можно спокойно подъехать к любой из зарядных станций Tesla и «заправиться» на все 506 километров пробега.
Хорошо, о Тесле сказано достаточно. А как насчёт представителей Ford, которые могут в любой момент заявиться и высказать претензии по поводу похожести R67 и Мустанга? Все-таки для обывателя сходство велико, если только не поставить машины для сравнения бок-о-бок. Но, по словам Алексея, лицензионные права на дизайн Mustang Fastback давно истекли, а Антон Кужильный приложил все силы к тому, чтобы ни одна кузовная панель не совпадала углами и гранями прообраза.
Aviar R67 никогда не позиционировался, как перерождённый Мустанг — американским пони-каром вдохновлялись, но не подражали ему. И это не считая того, что сам кузов R67 по измерениям на 20 процентов больше исторического прообраза, а шириной он может потягаться с Lamborghini Aventador! И Lamborghini — не единственное сравнение, которое приводит Рачев. Под раздачу попал и Nissan GT-R R35, с которым, как говорит Алексей, Aviar мог бы посоперничать на Нюрбургринге. Правда, он не уточнил, с какой именно модификацией: между разными версиями «Годзиллы» в Зелёном Аду аж 35 секунд разницы. А напоследок Алексей добавляет, что в будущем дизайн R67 изменят, чтобы образ Мустанга не читался в нём настолько явно.
Но, в конце концов, предназначение Aviar — не наматывать круги по Спа-Франкоршам и даже не рвать заряженных «немцев» со светофоров. Он должен быть прежде всего комфортным гран-туризмо, своеобразной альтернативой Bentley Continental GT для тех, кто вдохновляется идеями о светлом будущем без ДВС. Для тех, кто хочет иметь автомобиль с американским духом, но не готов мириться с жёстким пластиком в салоне и считать нули в чеке с заправки. А в моменты, когда ностальгия по компрессорным V8 будет брать верх, можно утолить тоску искусственно генерируемым рыком из колонок в задней части автомобиля. Почему нет, если такое предлагают серийные BMW!
«Владелец сможет включить имитацию звука любого желаемого двигателя, — поясняет Рачев, — он будет транслироваться на улицу через колонки». Электромобиль быстр, но его звук не привлекает никакого внимания. Хочешь, чтобы тебя заметили — пожалуйста, можешь выбрать любой понравившийся «голос» и заставить звучать свой автомобиль именно так. Громкость можно будет регулировать: можно сделать так, чтобы звук радовал слух водителя или сообщал о твоем прибытии всему кварталу. Теперь электромобиль с внешностью масл-кара, салоном премиального гран-туризмо и звуком породистого V8 уже не кажется безумием.
Глядя на R67, я понимаю, что этот проект — гораздо больше, чем история очередного тюнинг-ателье, собирающего в гараже «Теслу» из листов жести и суперклея. Aviar Motors — компания, решившая привнести в мир что-то кардинально новое без уступок и компромиссов. В будущем Алексей видит R67 как полноценный автомобиль мелкосерийной сборки с собственным VIN-номером, успешно прошедший краш-тесты и готовый обеспечить клиентам качество мирового уровня.
Сейчас же компания открыта к любому участию — будь то инвесторы с похожими взглядами на будущее или те, кто способен рассказать о концепте на весь мир. Как бы то ни было, Aviar — российский автомобиль, который в случае успеха можно будет считать национальной гордостью. Возможность быть причастным к чему-то подобному наша автомобильная промышленность предоставляет редко.
Мы с Алексеем выходим из шоурума — он гасит свет, оставляя пару масл-каров ждать следующего дня в темноте. Какого-то автомобиля на каждый день, «просто чтобы ездить», он не держит. И это не то чтобы удивительно. Зачем обычный современный автомобиль человеку, чьи мысли давно в будущем? Электрическом, но не травоядном: в таком, где есть место и масл-карам, и удовольствию от вождения, и звуку настоящего бензинового V8.