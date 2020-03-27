Дух американской классики в электрическом спорткаре из России

Парковка перед шоурумом проекта Aviar Motors будто возникла из недалёкого будущего, в котором дороги захватили электромобили и гибриды, а все V10 и V12 переплавили в самокаты. Вот целое семейство Tesla (Model S, Model X и даже Model 3), а вот редчайший Fisker Karma. Достаю телефон, чтобы сфотографировать его память, но тут же приходит сообщение: «заходите!»

Внутри и вовсе можно усомниться, какой год на дворе. Вот блестит синей краской Pontiac Firebird 1971 года, будто вчера из салона, а на столе неподалёку водружён белый iMac. Но окончательно сбивает с толку другой автомобиль. До боли знакомые формы кузова, светодиодная оптика, широкие колёса — так и хочется спросить, как герой Шварценеггера в «Хищнике»: что ты, черт возьми, такое?