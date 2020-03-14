Формула-1: сезон, которому помешал коронавирус

Правда, не факт, что это отставание действительно так уж велико — руководство Ferrari очень задел прошлогодний «ход конём» со стороны Mercedes, когда они испытывали на тестах совсем не ту машину, что привезли в Мельбурн. Тогда перед первой гонкой сезона в Скудерии были уверены, что имеют преимущество, однако в действительности всю весну немецкие машины доминировали на трассах. Догнать их Ferrari удалось лишь к середине чемпионата.

Есть много признаков того, что в Скудерии на этот раз тоже решили не открывать карты раньше времени, и ни разу не выводили свои моторы в «боевой» режим. При этом анализ результатов на длинных сериях говорит о том, что в гоночных условиях машины Mercedes и Ferrari почти равны.

Формула-1 vs FIA и Ferrari

Главный скандал этого межсезонья развернулся в последний день тестов, после объявления о сделке между FIA и Ferrari. Эта сделка стала следствием расследования FIA в отношении моторов Ferrari, инициированного во второй половине прошлого сезона конкурентами Скудерии. Они подозревали, что итальянцы каким-то образом обходят ограничения на расход топлива, закреплённые в регламенте, что даёт им преимущество в мощности (правда, лишь кратковременное).