Формула-1: сезон, которому помешал коронавирус

Триггером к этому послужил случай заражения в паддоке — коронавирусом заболел механик McLaren, отвечавший за заправочную машину. Так как он тесно контактировал с другими сотрудниками команды, 15 человек оказались в карантине, что заставило McLaren отказаться от участия в Гран-при. Это ставило команды в неравные условия, к тому же сохранялись риски заражения и в других командах, поэтому после консультации со всеми командами и местными властями FIA и промоутеры приняли решение отменить гонку.
f1.com
Это уже второй отменённый этап сезона — ранее было объявлено о том, что не состоится Гран-при Китая, намеченный на 17-19 апреля. Уже известно, что следующие две гонки, в Бахрейне и Вьетнаме, также перенесены на неопределённый срок. Таким образом, сезон начнётся не ранее начала мая, но вполне вероятно, это произойдёт ещё позже — Гран-при Нидерландов, Испании и Монако тоже под угрозой отмены.
Планировалось, что этот сезон станет рекордным — он должен был состоять из 22 этапов. Сейчас уже ясно, что это невозможно — даже если какие-то отменные гонки удастся провести позже, организаторы надеются на сезон, состоящий в лучшем случае из 17-18 Гран-при.
Однако вряд ли чемпионат будет отменён полностью — это возможно только в случае совсем уж апокалиптического сценария распространения коронавируса. Рано или поздно болиды выйдут на стартовую решетку, поэтому мы решили рассказать, на какие стороны стоит обратить внимание, когда это всё же произойдёт.
Расклад сил
Определить главного фаворита чемпионата нетрудно: с начала «гибридной эры» в 2014 году в чемпионате неизменно побеждал гонщик Mercedes. И в пяти случаях из шести им был Льюис Хэмилтон. Технический регламент в этом году почти не изменился, так что нет никаких причин сомневаться в силе британского гонщика и немецкой команды.
Для Льюиса Хэмилтона этот год может стать знаковым: в 2020-м у него есть отличный шанс повторить казавшиеся недосягаемыми рекорды Михаэля Шумахера (которого, к слову, он когда-то и сменил в Mercedes). На счету Михаэля семь титулов и 91 победа. Льюис на сегодняшний день выиграл шесть чемпионатов и финишировал первым в 84 Гран-при.
Тем более, что соперники Мерседеса сами делали всё, чтобы status quo сохранился. В Red Bull Racing комментировали итоги тестов позитивно, но на трассе не всегда опережали даже некоторых середняков. Нет сомнений, что к первому этапу чемпионата команда серьёзно прибавит, но в Mercedes тоже наверняка не выложили все карты на стол.
Вечный конкурент
У Ferrari дела ещё хуже. В январе в итальянской прессе поползли слухи, что в команде недовольны первыми данными о своей новой машине — в первую очередь, уровнем прижимной силы. На решение этой проблемы были брошены все силы, но и после тестов руководители Скудерии признавали отставание от Mercedes.
Правда, не факт, что это отставание действительно так уж велико — руководство Ferrari очень задел прошлогодний «ход конём» со стороны Mercedes, когда они испытывали на тестах совсем не ту машину, что привезли в Мельбурн. Тогда перед первой гонкой сезона в Скудерии были уверены, что имеют преимущество, однако в действительности всю весну немецкие машины доминировали на трассах. Догнать их Ferrari удалось лишь к середине чемпионата.
Есть много признаков того, что в Скудерии на этот раз тоже решили не открывать карты раньше времени, и ни разу не выводили свои моторы в «боевой» режим. При этом анализ результатов на длинных сериях говорит о том, что в гоночных условиях машины Mercedes и Ferrari почти равны.
Формула-1 vs FIA и Ferrari
Главный скандал этого межсезонья развернулся в последний день тестов, после объявления о сделке между FIA и Ferrari. Эта сделка стала следствием расследования FIA в отношении моторов Ferrari, инициированного во второй половине прошлого сезона конкурентами Скудерии. Они подозревали, что итальянцы каким-то образом обходят ограничения на расход топлива, закреплённые в регламенте, что даёт им преимущество в мощности (правда, лишь кратковременное).
В рамках этого расследования FIA ещё осенью выпустила специальную директиву относительно работы топливных датчиков, после чего, по мнению конкурентов Ferrari, алые машины лишились своего преимущества на прямых. В Скудерии это категорически отрицали, утверждая, что всего лишь сменили настройки аэродинамики.
Точку в споре должно было поставить расследование, но не поставило. Вместо этого FIA и Ferrari договорились оставить ситуацию в прошлом, а в будущем работать над контролем расхода топлива вместе. Разумеется, конкуренты посчитали подобные договорённости предательством по отношении к своим интересам — ведь если бы вина Ferrari была доказана, команду могло ждать исключение из результатов сезона 2019 года. А это, в свою очередь, привело бы к перераспределению доходов чемпионата, и все остальные команды (кроме Mercedes) получили бы существенно больше.
В результате семь команд (все, кроме Ferrari и аффилированных с нею Alfa Romeo и Haas) выдвинули ультиматум, требуя объяснений. Естественно, в Ferrari категорически отвергают, что нарушали правила, а в FIA лишь разводят руками и говорят, что доказать всё равно ничего будет нельзя. Ситуация зашла в тупик, выходом из которого многие считают начало чемпионата — дескать, тогда и будет видно, сохранили ли машины Скудерии свою скорость на прямых, особенно в квалификациях.
В действительности Ferrari оказалась в проигрышной позиции независимо от того, справедливы ли эти обвинения. Мощность моторов в Формуле-1 — тайна за семью печатями, и оперировать можно лишь скоростью на прямых. А она значительно больше зависит от аэродинамики, чем от двигателя.
В прошлом году в Ferrari ошиблись в выборе уровня прижимной силы перед началом сезона, из-за чего их машины и были так быстры на прямых — но много теряли в поворотах. В этом они исправили свою ошибку — теперь по уровню прижимной силы Ferrari в лидерах. Это позволит улучшить время на круге и упростит работу с шинами, но из-за увеличения прижимной силы неизбежно приведёт к снижению скорости на прямых. Что, конечно же, будет расценено конкурентами как подтверждение того, что раньше в Ferrari использовали запрещённые системы.
Второй эшелон
Похоже, позади лидеров в этом сезоне произойдут значительные перестановки. Парадоксально, что триггером для них стали команды, пользующиеся поддержкой Ferrari — но именно они в итоге и потеряли больше всех.
Конкуренты, наконец, решились пойти по пути Haas F1, которая в последние годы копировала у Ferrari всё, что только позволял регламент (и, конечно, сама Ferrari). Это определённо приносило успех, и теперь так же поступают и клиенты других лидеров. В Alpha Tauri, как теперь называется бывшая Toro Rosso, естественно, скопировали машину Red Bull Racing 2019 года, и добились заметного прогресса — на тестах они оказались очень быстры.
Но ещё быстрее были машины Racing Point. Неудивительно — журналисты уже месяц называют их машину не иначе, чем «прошлогодний Mercedes». Это, конечно, некоторое преувеличение, но судя по скорости Серхио Переса, временами они готовы давать бой даже лидерам!
Судя по всему, удалось прибавить и Renault F1. После прошлогодних проблем в неё мало кто верил — многие полагали, что французская команда предпочтёт сразу сосредоточиться на сезоне 2021 года, когда вступит в силу совершенно новый регламент. Однако пилоты Renault, Даниэль Риккардо и Эстебан Окон, показывали очень хорошие результаты, регулярно опережая своих главных конкурентов — McLaren.
Прогресс всех этих команд означает, что теперь Haas F1 будет очень сложно бороться за пятое место в Кубке конструкторов — по скорости они опустились в нижнюю половину таблицы. Но ещё хуже дела у другого клиента Ferrari, Alfa Romeo. На зимних тестах команда оказалась одной из худших, проигрывая даже Williams (которая определённо сделала большой шаг вперёд). Конечно, у них будет возможность прибавить, но Кими Райкконена и Антонио Джовинацци наверняка ждёт тяжёлый сезон.
Наши
К сожалению, в чемпионате вновь будет выступать лишь один российский гонщик — Даниил Квят. Несмотря на высокие оценки в западной прессе, Сергею Сироткину подписать соглашение ни с одной из команд не удалось. Даже на роль резервного пилота.
Что касается Даниила, то его многострадальная карьера подходит к своей очередной кульминации. Многие не поняли решение руководства Red Bull, которые в прошлом году сначала перевели из Toro Rosso в основную команду его напарника, Александера Элбона, хотя он выступал уж точно не лучше Квята, а затем сохранившие состав в межсезонье.
Однако это вовсе не значит, что Элбона не может постичь судьба Пьера Гасли и ранее самого Квята – его тоже могут отправить на «перезарядку» в младшую команду прямо по ходу чемпионата. И его место рядом с Максом Ферстаппеном тогда займёт как раз кто-то из них.
Чтобы оказаться на этом месте, нужно проявить себя, и в 2020 году сделать это Квяту будет проще, чем в предыдущих. Судя по всему, машина Alpha Tauri действительно быстра, а значит, легче будет оказаться на виду. Правда, обязательное условие при этом – оказаться быстрее своего напарника, а Пьер Гасли непростой соперник. Но всё, что мы узнали о Квяте за последние годы, говорит только об одном – чтобы выиграть в этом противостоянии, Даниилу нужно победить лишь одного соперника: самого себя.