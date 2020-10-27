Компания представит кроссовер GV80 и седан G80

Дебютный кроссовер Genesis построен на оригинальной заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя и многорычажными подвесками спереди и сзади. В моторной гамме для России — два бензиновых и один дизельный агрегат, совмещенные с восьмидиапазонным автоматом и полным приводом. Для GV80 заявлены система выбора режимов движения Multi-Terrain Control, улучшенная система активного шумоподавления RANC и круиз-контроль SCC-ML, работающий на основе технологий искусственного интеллекта. Что из этого появится в России, узнаем совсем скоро.
Бизнес-седан Genesis G80 у нас предложат с теми же бензиновыми моторами, что и GV80. «Турбочетвёрку» 2.5 настроят на отдачу 249 лошадиных сил и 422 Нм крутящего момента, наддувный V6 3.5 — на 380 сил и 530 Нм. Причем оба двигателя будут сочетаться с восьмидиапазонным автоматом. Из ОТТС известно, что G80 получит 10 подушек безопасности, виртуальную панель приборов диагональю 12,3 дюйма, а также широкоформатный тачскрин медиасистемы с диагональю 14,5 дюйма. Всё остальное расскажут на презентации.