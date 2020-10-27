Компания представит кроссовер GV80 и седан G80

Сегодня Genesis официально представит в России свой первый кроссовер, GV80, а также седан G80 третьего поколения. Обе новинки уже дебютировали у себя на родине, в Южной Корее, поэтому о них уже известно немало. Раскрыта даже гамма двигателей для нашей страны. В ходе онлайн-презентации мы узнаем все подробности о моделях для России, в том числе особенности оснащения.