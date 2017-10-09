Как Гран-при Японии прикончил текущий сезон Формулы-1

Искра пропалаКак Гран-при Японии прикончил текущий сезон Формулы-1
Вы можете в это поверить? Всего месяц с небольшим назад Себастьян Феттель приехал в Монцу лидером чемпионата, и весь окологоночный мир пребывал в полной уверенности, что смотрит лучший чемпионат текущего десятилетия. Пара сильнейших гонщиков своего поколения на непривычно равных по скорости машинах – вот же оно, счастье болельщика, совсем близко! Даже слишком близко. Возможно, именно поэтому вместо него к нам пожаловал Его Величество Облом – и расстрелял все надежды из своего крупнокалиберного обломомета.
Вы можете в это поверить? Всего месяц с небольшим назад Себастьян Феттель приехал в Монцу лидером чемпионата, и весь окологоночный мир пребывал в полной уверенности, что смотрит лучший чемпионат текущего десятилетия. Пара сильнейших гонщиков своего поколения на непривычно равных по скорости машинах – вот же оно, счастье болельщика, совсем близко! Даже слишком близко. Возможно, именно поэтому вместо него к нам пожаловал Его Величество Облом – и расстрелял все надежды из своего крупнокалиберного обломомета.
Сокрушительное поражение Скудерии на родной земле. В равной степени эпичный и абсурдный вынос обеих Ferrari в первом повороте Сингапура. Отказ турбин у Феттеля и Райкконена в Малайзии. И вот теперь – еще один технический сход Себастьяна на открывающих кругах гонки. Долгий, унизительный, в худших традициях McLaren-Honda. Формально интрига еще жива, но фактически ее дела настолько плохи, что самое гуманное – это просто добить беднягу уже через две недели в США. «Мотор» переодевается во все черное и делает главные выводы после Гран-при Японии.
Это не невезение
Главная драма в положении Ferrari – абсолютная необязательность всех проблем последних гонок. С сингапурской аварией все понятно, тут даже нечего обсуждать. Но поломки на Сепанге и Сузуке – глупейшие ведь! Неделю назад дело было в треснувших патрубках турбокомпрессоров, а теперь на SF70H бывшего лидера чемпионата, как на престарелом «Москвиче», отказала свеча зажигания. Копеечная деталь, и что иронично – производства компании NGK. Если вы хотите насмешить людей, работающих в Формуле-1, просто придите к ним и начните заливать про знаменитую японскую надежность.
И нет, это не тот случай, когда можно просто сказать: «Ну, не повезло» – и свалить ответственность на стороннего поставщика. Просто потому, что на этом уровне подобные оправдания вообще не принимаются. В Скудерии недоглядели, недотестировали, недоконтролировали – за что получили жестокий (и который уже по счету) урок о том, что мелочей в Формуле-1 не существует в принципе.
Клуб любителей Формулы-1 с острова Мэн (да, такой есть) отреагировал на череду неудач Ferrari жестокой, но смешной шуткой: вместо гарцующего жеребца на гербе Скудерии красуется безголовая курица
Только давайте без банальных обвинений итальянцев в неискоренимом раздолбайстве – оттоптаться на этой теме хочется, но чувство справедливости напоминает о заклинившей тут же, в Японии, DRS на машине Нико Хюлькенберга, об отстегнувшемся в Баку подголовнике Хэмилтона... Да мало ли таких случаев было!
Но факт остается фактом: скорость машины однозначно позволяла Феттелю закончить азиатскую фазу чемпионата лидером. И в поисках виноватых в том, что этого не произошло, руководству Ferrari вряд ли стоит выходить с территории собственной штаб-квартиры.
Льюису можно выдыхать
Этот вывод несколько противоречит сказанному о мелочах в предыдущем параграфе, но четвертый титул действительно у Хэмилтона в кармане, и британец может докатывать сезон на расслабоне. Он останется первым, даже если прямо сейчас решит организовать себе месячный отпуск и вместо следующих двух гонок отправится в загул по главным тусовкам планеты, а управление машиной доверит своему псу Роско. Потом Льюис может прилететь в Бразилию с трескучего похмелья и проиграть там Феттелю – но даже в этом случае он сохранит лидерство в чемпионате. И все это при условии, что Себастьян выиграет три раза из трех.
Официальный твиттер Mercedes отреагировал на сход Феттеля так: «Не то окончание битвы, на которое мы рассчитывали. Надеемся на настоящую борьбу в США». Могут себе позволить!
В Mercedes сумели выстоять, вытерпеть неспокойные времена – и доказать, что чемпионскую команду определяет не только умение строить «самовозы». В распоряжении «серебряных» сейчас спокойный и уверенный Хэмилтон, безропотный и вроде как вернувший уверенность в машине Боттас – и бесконечные 145 очков преимущества в командном зачете при 200, остающихся на кону. Такие партии не проигрываются, этого просто не бывает. Но если Льюис вдруг останется без титула, Формулу-1 можно будет закрывать прямо сразу. Потому что ничего более фантастического мы уже никогда не увидим.
Мы на пороге эры Ферстаппена
Если с нынешним чемпионатом все понятно, то насчет следующего уже сейчас в голову лезут всякие интригующие и будоражащие мысли. Помните 19-летнего голландского гонщика Макса Ферстаппена? Ну, того очень быстрого, но потрясающе невезучего парня, что сошел в семи гонках из четырнадцати? Можете забывать. Потому что 20-летний Ферстаппен – это совсем другой человек. Кажется, феноменальная непруха отвалилась от Макса вместе со статусом тинейджера, и всего за восемь дней в новом качестве он успел превратиться в главную головную боль Хэмилтона, набрав с ним равное количество очков.
Да, в Японии скорость Mercedes была повыше, чем в Малайзии, поэтому догнать и перегнать «почти четырехкратного» у пилота Red Bull не вышло – но показательно, что даже при помощи буферного Боттаса Льюис так и не смог никуда уехать от голландца. Раскатившаяся под конец сезона машина? Не без этого. Вот только пока Макс мотал нервы Хэмилтону, его напарник был занят обороной от второго во всех смыслах гонщика Mercedes – а это, согласитесь, задачки несколько разного уровня.
В чем Дэн по-прежнему опережает не только напарника, но и всех остальных гонщиков вместе взятых, так это в умении веселиться. На подиуме в Японии он умыкнул телефон Хэмилтона и накорчил рож тому в инстаграм. Неисправимый!
В то, что быстрый и везучий Дэн Риккардо вдруг разучился ездить, не верится: скорее, это Ферстаппен наконец нашел идеальный сплав таланта, опыта и удачи и готовится выковать из него большую блестящую фигу соперникам – дай только подходящий инструмент. И в связи с этим у нас есть небольшая просьба к конструкторам Red Bull и мотористам Renault. Господа! Разумеется, вы хотите в следующем году построить машину, как минимум равную по скорости тем, что готовят Mercedes и Ferrari. Но можете сделать ее чуть-чуть медленнее? Что-то подсказывает, что именно в этом случае мы получим самую захватывающую борьбу.
В Toro Rosso творится какая-то дичь
Нет, правда, это уже не команда Формулы-1, а прокатная контора. Чехарда с участием гонщиков Toro Rosso и Renault напоминает дворовый футбол: Саню мама позвала обедать, поэтому отдавайте нам Юрика, а мы вам, для соблюдения баланса, пожертвуем толстого Валеру. Толку от него мало, но зато вас будет больше.
В субботу стало известно, что Джолиона Палмера все-таки уговорили освободить место, и в США вместо него за Renault поедет уже Карлос Сайнс. Это естественным образом вернуло в строй выставленного было на мороз Даниила Квята… Вот только в США он и так должен был менять Пьера Гасли, чтобы тот доборолся-таки за титул в японской SuperFormula.
Аккаунт FakeCharlieWhiting по поводу перестановок: «Рад, что Квят получил еще один шанс потерять свое место».
А раз двух Квятов у команды нет, надо либо отказываться от «Суперформулы», что расстроит будущих поставщиков двигателей для Toro Rosso из Honda, либо… Искать кого-нибудь еще. Хотя в этом контексте правильнее говорить – абы кого. Потому что в числе кандидатов называются и уволенный из Toro Rosso пять лет назад Себастьен Буэми, и экс-пилот Manor Александер Росси, и даже новоиспеченный чемпион Indycar Джозеф Ньюгарден. Странно, что пока никто не предложил посадить в кокпит автора этих перестановок – доктора Хельмута Марко. А что, тоже бывший гонщик Формулы-1!
Самое смешное, что пользы для Toro Rosso от этого всего вообще никакой, один вред: Гасли в Японии выглядел слабее, чем в Малайзии, и пока не показывает ничего похожего на прогресс и результативность. Сайнс за две последние гонки очков не заработал и оставил команде на прощание разбитую машину, а ждать мощных выступлений от напрочь деморализованного Квята теперь точно не стоит. Так что в выигрыше тут разве что Renault: хуже Палмера Карлос Карлосович не поедет даже с непривычки.
Williams нужен лидер
Крепко задуматься над составом стоит и славному коллективу из Гроува. Может быть, из Лэнса Стролла когда-нибудь и выйдет толк, но пока он не более чем потенциально перспективный юнец, которого нужно учить, тренировать и водить за ручку. Мы не знаем, насколько хорош в этой роли Фелипе Масса, но с главной своей обязанностью – быть первым номером команды – он справляется откровенно неважно. Вот и в Японии бразилец в очередной раз не смог, будучи на общей тактике, сберечь шины, и едва не пал жертвой Фернандо Алонсо. Десятую позицию Фелипе удержал, но мало кто будет спорить, что его настоящая карьера в Формуле-1 закончилась в прошлом году.
От внимания Force India не ускользнула фраза, которой Дэвид Крофт в эфире Sky прокомментировал обгон Массы Магнуссеном. Тут английская игра слов, но вы обязательно поймете: Magnussen squeezes his Haas past Massa.
Williams нужен не играющий тренер, а быстрый и стабильный лидер, дающий хорошую обратную связь и – главное – способный всегда продемонстрировать реальную, а не плюс-минус секунда, скорость машины. Главных кандидатов двое: Роберт Кубица и Пол ди Реста. Возвращение любого из них в Формулу-1 потянет на сенсацию, но произойдет ли это – покажут частные тесты, которые вскоре устроит Williams. Риски понятны: шотландцу может не хватить скорости (ею Пол никогда особо и не блистал), а поляку – физических возможностей из-за травмированной руки.
Есть и еще одно ограничение: говорят, Лоуренс Стролл против того, чтобы напарником его сына стал заведомо более быстрый гонщик. Но ведь это чушь! Мы уже видим, куда откатывается Williams без сильного первого пилота, и этот процесс обязательно продолжится в будущем. А если не Кубица и не ди Реста, то кто? Звучит бредово, но почему бы не тот, кто сейчас занимается карьерой Кубицы – Нико Росберг? Действующий чемпион находится в отличных отношениях с Падди Лоу, все чаще появляется в паддоке и, кажется, начинает скучать по Формуле-1 – вон, в прошедший уикенд немец даже попробовал себя в роли комментатора.
Конечно, Нико будет все отрицать и говорить, что в гробу видал всю эту нервотрепку, но подумайте: одно дело – выворачиваться наизнанку, сражаясь за титул с Льюисом Хэмилтоном. И совсем другое – прийти в команду середины эшелона и спокойно, без сумасшедшего прессинга, начать ее развивать. У Росберга и Лоу уже есть опыт такой работы – ее результат как раз готовится оформить четвертый подряд триумф в Кубке конструкторов. Фантастика и домыслы? Пока что да. Но в Формуле-1 случались и куда более невероятные вещи.
Гран-при Японии, который вы не видели
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Два брата-акробата из Red Bull превратили в цирк даже официальную пресс-конференцию после гонки.
Оценки «Мотора»
Оцениваем работу гонщиков вне зависимости от занятого ими места.
5/5:
Льюис Хэмилтон.
Титул достается британцу легче, чем хотелось бы многим – включая, возможно, его самого. Но Льюис в этом точно не виноват.
4/5
Вальттери Боттас.
В отличие от Малайзии, на сей раз финн обошелся без сокрушительного фиаско, а с учетом предстартового штрафа проехал даже нормально. Но не более.
Б/О
Себастьян Феттель.
Себ не был безупречен в этом сезоне, но такого исхода, пожалуй, не заслужил ни он, ни болельщики.
4/5
Кими Райкконен.
Второй финн тоже получил пять мест штрафа на стартовой решетке, да к тому же неважно квалифицировался и потерял много мест на первом круге. Но отыгрывался потом активно и красиво, этого не отнять.
4/5
Даниэль Риккардо.
В паре гонщиков Red Bull он, несомненно, самый харизматичный – но уже не факт, что самый сильный.
5/5
Макс Ферстаппен.
Когда три года назад Хельмут Марко вырвал Макса в борьбе с Ники Лаудой, он рассчитывал, что голландец в итоге вырастет в одного из лучших пилотов современности. И теперь уже точно не прогадал.
3/5
Лэнс Стролл.
Гонка Лэнса завершилась досрочно из-за прокола колеса, но и до этого у него мало что складывалось.
3/5
Фелипе Масса.
С восьмого на десятое, пропустив не только Ferrari, но и оба Haas – это слабенько. Фелипе снова не смог помочь команде разобраться с резиной, а главное – кто знает, где могла бы оказаться Williams, если бы за нее выступали условные Перес и Окон?
4/5
Пьер Гасли.
Повторение Малайзии: слабенькая квалификация и преждевременно убитые шины, потребовавшие лишнего пит-стопа. Но если неделю назад даже это было отлично для дебютанта, то теперь только хорошо. Чувствуете тенденцию?
2/5
Карлос Сайнц.
Нет, он разбил машину своей старой команды не для того, чтобы помочь своей новой команде. Ну, не должен был. Наверное.
5/5
Серхио Перес.
Жалко, что пилотам Force India запрещено гоняться друг с другом: дуэль Чеко и Эстебана могла получиться отличной.
5/5
Эстебан Окон.
Но если эти двое продолжат так выступать, то скоро гарантируют команде четвертое место – и, вероятно, снова получат благословение на борьбу. Ждем!
Б/О
Нико Хюлькенберг.
Нико имел отличные шансы на место в топ-6, но у заднего антикрыла его машины были другие планы.
5/5
Джолион Палмер.
Джолион провел обычную для себя гонку. Но за то, что сумел уйти с достоинством – пятерка. Да и вообще – жалко, что ли, напоследок?
5/5
Фернандо Алонсо.
С последнего места – почти в очки. На McLaren! Разве что зря помешал Ферстаппену преследовать Хэмилтона – но за это испанца уже оштрафовали судьи. А мы не будем.
3/5
Стоффель Вандорн.
Если прошлая гонка была лучшей в карьере бельгийца, то эта однозначно стала одной из худших. После контакта с Райкконеном он откатился в хвост пелотона – но, в отличие от напарника, так там и остался.
5/5
Роман Грожан.
Грожан был быстрее Магнуссена – но гонщикам Haas, как и их коллегам из Force India, руководство велело оставить друг друга в покое.
5/5
Кевин Магнуссен.
Впрочем, с «розовыми» ни Кевин, ни Роман побороться все равно бы не смогли – а значит, получают по высшему баллу за максимально результативный для себя «паровозик».
3/5
Паскаль Верляйн.
У Паскаля был контакт со Строллом на первом круге, и неудачное выступление он объясняет тем, что всю гонку ехал на поврежденной машине. А вот зачем надо было делать три пит-стопа с единственным кругом на суперсофте – не объясняет.
2/5
Маркус Эрикссон.
Коротко и бесславно.
Итоги гонки
|Позиция
|Пилот
|Команда
|1.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|3.
|Даниэль Риккардо
|Red Bull
|4.
|Вальттери Боттас
|Mercedes
|5.
|Кими Райкконен
|Ferrari
|6.
|Эстебан Окон
|Force India
|7.
|Серхио Перес
|Force India
|8.
|Кевин Магнуссен
|Haas
|9.
|Роман Грожан
|Haas
|10.
|Фелипе Масса
|Williams
|11.
|Фернандо Алонсо
|McLaren
|12.
|Джолион Палмер
|Renault
|13.
|Пьер Гасли
|Toro Rosso
|14.
|Стоффель Вандорн
|McLaren
|15.
|Паскаль Верляйн
|Sauber
Личный зачет
|Позиция
|Пилот
|Команда
|Очки
|1.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|306
|2.
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|247
|3.
|Валттери Боттас
|Mercedes
|234
|4.
|Даниэль Риккардо
|Red Bull
|192
|5.
|Кими Райкконен
|Ferrari
|148
|6.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|111
|7.
|Серхио Перес
|Force India
|82
|8.
|Эстебан Окон
|Force India
|65
|9.
|Карлос Сайнс
|Toro Rosso
|48
|10.
|Нико Хюлькенберг
|Renault
|34
|11.
|Фелипе Масса
|Williams
|34
|12.
|Лэнс Стролл
|Williams
|32
|13.
|Роман Грожан
|Haas
|28
|14.
|Кевин Магнуссен
|Haas
|15
|15.
|Стоффель Вандорн
|McLaren
|13
|16.
|Фернандо Алонсо
|McLaren
|10
|17.
|Джолион Палмер
|Renault
|8
|18.
|Паскаль Верляйн
|Sauber
|5
|19.
|Даниил Квят
|Toro Rosso
|4
|20.
|Маркус Эрикссон
|Sauber
|0
|21.
|Антонио Джовинацци
|Sauber
|0
|22.
|Пьер Гасли
|Toro Rosso
|0
Кубок конструкторов
|Позиция
|Команда
|Очки
|1.
|Mercedes
|540
|2.
|Ferrari
|395
|3.
|Red Bull Racing
|303
|4.
|Force India
|147
|5.
|Williams
|66
|6.
|Toro Rosso
|52
|7.
|Haas
|43
|8.
|Renault
|42
|9.
|McLaren
|23
|10.
|Sauber
|5