Как Гран-при Японии прикончил текущий сезон Формулы-1

Оценки «Мотора»

Оцениваем работу гонщиков вне зависимости от занятого ими места.

5/5:

Льюис Хэмилтон.

Титул достается британцу легче, чем хотелось бы многим – включая, возможно, его самого. Но Льюис в этом точно не виноват.

4/5

Вальттери Боттас.

В отличие от Малайзии, на сей раз финн обошелся без сокрушительного фиаско, а с учетом предстартового штрафа проехал даже нормально. Но не более.

Б/О

Себастьян Феттель.

Себ не был безупречен в этом сезоне, но такого исхода, пожалуй, не заслужил ни он, ни болельщики.

4/5

Кими Райкконен.

Второй финн тоже получил пять мест штрафа на стартовой решетке, да к тому же неважно квалифицировался и потерял много мест на первом круге. Но отыгрывался потом активно и красиво, этого не отнять.

4/5

Даниэль Риккардо.

В паре гонщиков Red Bull он, несомненно, самый харизматичный – но уже не факт, что самый сильный.

5/5

Макс Ферстаппен.

Когда три года назад Хельмут Марко вырвал Макса в борьбе с Ники Лаудой, он рассчитывал, что голландец в итоге вырастет в одного из лучших пилотов современности. И теперь уже точно не прогадал.

3/5

Лэнс Стролл.

Гонка Лэнса завершилась досрочно из-за прокола колеса, но и до этого у него мало что складывалось.

3/5

Фелипе Масса.

С восьмого на десятое, пропустив не только Ferrari, но и оба Haas – это слабенько. Фелипе снова не смог помочь команде разобраться с резиной, а главное – кто знает, где могла бы оказаться Williams, если бы за нее выступали условные Перес и Окон?

4/5

Пьер Гасли.

Повторение Малайзии: слабенькая квалификация и преждевременно убитые шины, потребовавшие лишнего пит-стопа. Но если неделю назад даже это было отлично для дебютанта, то теперь только хорошо. Чувствуете тенденцию?

2/5

Карлос Сайнц.

Нет, он разбил машину своей старой команды не для того, чтобы помочь своей новой команде. Ну, не должен был. Наверное.

5/5

Серхио Перес.

Жалко, что пилотам Force India запрещено гоняться друг с другом: дуэль Чеко и Эстебана могла получиться отличной.

5/5

Эстебан Окон.

Но если эти двое продолжат так выступать, то скоро гарантируют команде четвертое место – и, вероятно, снова получат благословение на борьбу. Ждем!

Б/О

Нико Хюлькенберг.

Нико имел отличные шансы на место в топ-6, но у заднего антикрыла его машины были другие планы.

5/5

Джолион Палмер.

Джолион провел обычную для себя гонку. Но за то, что сумел уйти с достоинством – пятерка. Да и вообще – жалко, что ли, напоследок?

5/5

Фернандо Алонсо.

С последнего места – почти в очки. На McLaren! Разве что зря помешал Ферстаппену преследовать Хэмилтона – но за это испанца уже оштрафовали судьи. А мы не будем.

3/5

Стоффель Вандорн.

Если прошлая гонка была лучшей в карьере бельгийца, то эта однозначно стала одной из худших. После контакта с Райкконеном он откатился в хвост пелотона – но, в отличие от напарника, так там и остался.

5/5

Роман Грожан.

Грожан был быстрее Магнуссена – но гонщикам Haas, как и их коллегам из Force India, руководство велело оставить друг друга в покое.

5/5

Кевин Магнуссен.

Впрочем, с «розовыми» ни Кевин, ни Роман побороться все равно бы не смогли – а значит, получают по высшему баллу за максимально результативный для себя «паровозик».

3/5

Паскаль Верляйн.

У Паскаля был контакт со Строллом на первом круге, и неудачное выступление он объясняет тем, что всю гонку ехал на поврежденной машине. А вот зачем надо было делать три пит-стопа с единственным кругом на суперсофте – не объясняет.

2/5

Маркус Эрикссон.

Коротко и бесславно.

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