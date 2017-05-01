Как знаковая победа Боттаса пришлась на самую унылую гонку Формулы-1

Пусть у самого финна нормальных человеческих эмоций хватило лишь на двухсекундный крик по радио, после чего включился привычный «режим Райкконена», мы действительно рады за него всей душой. Но переоценивать достижение не склонны, и вот почему.

Во-первых, у Хэмилтона в этот уик-энд все валилось из рук так, как не валилось со времен прошлогоднего Баку. Дерьмо рано или поздно случается со всеми, и в этот раз оно выбрало случиться с Льюисом. Но так явно не будет продолжаться в каждой гонке, и новому Боттасу-победителю еще только предстоит показать, чего он стоит в равной борьбе с напарником. А во-вторых…