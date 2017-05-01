Как знаковая победа Боттаса пришлась на самую унылую гонку Формулы-1

Русская тоскаКак знаковая победа Боттаса пришлась на самую унылую гонку Формулы-1
Вообще-то, все должно было быть совсем не так. После того, как гонщики Ferrari оставили за собой все три тренировки и впервые с 2008 года целиком оккупировали первый ряд стартовой решетки, к этому обзору уже был придуман единственно возможный в преддверии 9 мая заголовок: «Красная армия всех сильней». Однако, у судьбы были другие планы — злодейка почему-то продолжает считать, что в Сочи должны выигрывать исключительно пилоты Mercedes. Остается только порадоваться, что хотя бы внутри этой концепции допускаются некоторые вольности. «Мотор» безуспешно давит зевоту и делает главные выводы после Гран-при России.
Вообще-то, все должно было быть совсем не так. После того, как гонщики Ferrari оставили за собой все три тренировки и впервые с 2008 года целиком оккупировали первый ряд стартовой решетки, к этому обзору уже был придуман единственно возможный в преддверии 9 мая заголовок: «Красная армия всех сильней». Однако, у судьбы были другие планы — злодейка почему-то продолжает считать, что в Сочи должны выигрывать исключительно пилоты Mercedes. Остается только порадоваться, что хотя бы внутри этой концепции допускаются некоторые вольности. «Мотор» безуспешно давит зевоту и делает главные выводы после Гран-при России.
C почином!
Боттас очень вовремя решил стать 107-м победителем в истории Формулы-1. Еще один-два этапа, и злые языки обязательно изобрели бы прозвище, соизмеримое по хлесткости с «Вторикелло». Пока же Валттери как минимум отсрочил этот исход, причем сделал это весьма удачно: как раз в той гонке, где на Mercedes уже никто не ставил. Феноменально крутого старта и безапелляционно мощного первого отрезка оказалось достаточно для того, чтобы помарка и потеря темпа на второй половине дистанции уже ни на что не могли повлиять.
Когда Валттери только начинал победное шествие, твиттер уже предсказывал: — Валттери, вы доминировали всю гонку. Великолепная первая победа! — Мда. Спасибо. Было неплохо.
Пусть у самого финна нормальных человеческих эмоций хватило лишь на двухсекундный крик по радио, после чего включился привычный «режим Райкконена», мы действительно рады за него всей душой. Но переоценивать достижение не склонны, и вот почему.
Во-первых, у Хэмилтона в этот уик-энд все валилось из рук так, как не валилось со времен прошлогоднего Баку. Дерьмо рано или поздно случается со всеми, и в этот раз оно выбрало случиться с Льюисом. Но так явно не будет продолжаться в каждой гонке, и новому Боттасу-победителю еще только предстоит показать, чего он стоит в равной борьбе с напарником. А во-вторых…
С «Сочи автодромом» пора что-то делать
Только-только скептики вроде нас принялись засовывать свой предсезонный пессимизм в особо труднодоступные места, как Гран-при России обнажил все самые жуткие стороны нового регламента. Бесконечный ресурс резины на сверхгладком асфальте — еще куда ни шло. Но ноль (НОЛЬ!) обгонов начиная со второго круга — это уж слишком жестоко для нежных болельщицких сердечек.
Коса на камень, господа: специфика сочинской конфигурации, помноженная на новую аэродинамику, просто не дала гонщикам нормально друг друга преследовать. Ведь такого просто быть не может, чтобы в нормальных условиях вообще по всему пелотону вдруг взяли и образовались разрывы в три секунды и больше. Иными словами, если бы дело происходило в том же Бахрейне или Китае, Феттель осложнил бы Боттасу жизнь куда сильнее, чем получилось в России. Это как минимум. Да и на остальных эшелонах точно было бы пободрее.
И, конечно же, ни в одной другой стране болельщикам не пришлось бы опять краснеть за президента, хвалящегося в «комнате неловкости» полными трибунами. Через переводчика. В этом году государство скинуло со своих дрожащих плеч финансовую поддержку гонки, перевесив ее на ВТБ, «Лукойл» и иже с ними — а потому появление Владимира нашего Владимировича на подиуме выглядит еще более неуместным. Если такое вообще возможно. Одним словом, myötähäpeä.
«Макларен-Х***а»
Ну, а какому еще параграфу идти сразу после термина myötähäpeä? Как в нолановском «Начале», мы погружаемся на новый уровень — когда уже не смешно шутить о том, что шутить о McLaren не смешно. Но если и была в этой гонке настоящая драма, то не в стычке Грожана с Палмером и не в развороте Стролла, а в одинокой фигуре Алонсо, бредущего в боксы еще до старта. Кто-нибудь знает, почему это каждый раз выходит так кинематографично?
Если обо всей этой истории, тянущейся уже третий год, в итоге не будут написаны мемуары и не будет снят фильм, мировая культура потеряет сюжет оскаровского уровня. Раз уж до болельщиков долетает столько эмоций, то страшно представить, что творится на внутренней «кухне». Кстати, для будущего блокбастера уже почти готов спин-офф «Фернандо Алонсо и рыцари Инди-500» и даже запланирован сиквел «Команда, которая не училась на чужих ошибках». Это мы про Sauber, подписавшую с японцами контракт на 2018-й.
Бедствующим швейцарцам, понятно, выбирать особо не приходится, но они даже могут оказаться в выигрыше. Потому что если в следующем сезоне бесплатные (а какие еще, в такой-то обстановке?) двигатели Honda вдруг поедут, госпожа Кальтенборн даже сможет отказаться от услуг Маркуса Эрикссона и нанять кого-нибудь толкового.
Министерство инородных тел
Аккаунт Badger GP перед гонкой запостил такой твит: «Удачи Лэнсу Строллу, просто сосредоточься и избегай неприятностей. И Джолион, держись подальше от стен, ладно?» Первого развернуло, второй разбил машину. Без комментариев.
Удивительно, что при этом в Renault продолжают сохранять состав: сложно представить, что Джонатан Палмер платит за своего сына больше, чем, например, Лоуренс Стролл — за своего. А даже если и так — ребят, ну вы же заводская команда! Неужто не хочется бороться за очки двумя машинами, тем более при наличии на скамейке запасных очевидно талантливого гонщика? И кстати, говорим мы это вовсе не из-за национальности Сергея Сироткина.
Потому что другой россиянин снова провалил гонку, и это бессмысленно отрицать. Вышло не так ужасно, как две недели назад, но с такими выступлениями Квяту светит дорога максимум в тот же Sauber. Да, в квалификации Даниил уступил напарнику всего пару сотых, но в гонке снова потерял позиции на первом круге и затем отставал на протяжении почти всей дистанции. После финиша уфимец говорил, что скорость в итоге нашлась (и отличная), но было слишком поздно. Как бы эта формулировка не стала лейтмотивом всего сезона.
И вообще, поучиться бы остальным середнякам у Force India — заметили, что уже никто не шутит над их девчачьим окрасом? А все потому, что чудесные Перес с Оконом четвертую гонку подряд затаскивают свои машины в топ-10, и даже сами не скрывают легкого офигевания от этого факта. Да, в Сочи «розовым» здорово помог прокол Массы — в противном случае они отыграли бы у Williams всего два очка, а не 14. Но ведь именно для таких форс-мажоров в командах выступают два пилота, верно? У Williams, Renault и Sauber пока по одному. У Toro Rosso… Давайте скажем, что один и три четверти.
Первая ступень отошла
Позади пятая часть сезона, и можно подвести промежуточные итоги. Ferrari и Mercedes все-таки восхитительно равны по силам — а значит, забористой схватке за оба титула наверняка быть. Между Себом и Хэмом точно, но мы надеемся и на деятельное в ней участие просыпающихся финнов. У Red Bull все-таки многовато проблем с шасси, и угроза Ферстаппена и Рикьярдо для лидеров выглядит все более призрачной. Дальше по чистой скорости идут Williams, Renault, Force India и Toro Rosso (притом по эффективности «индийцы» вне конкуренции), Haas опять нестабилен, а с McLaren и Sauber все и так понятно.
Но впереди Барселона, к которой почти все готовят мощнейшие пакеты обновлений, способные серьезно сдвинуть расстановку сил. А там уже и Монако, и Канада, и даже в Азербайджане (мало ли?) может произойти что-нибудь интересное. В общем, подремали на сочинском побережье — и довольно. Впереди новая фаза сезона, которая имеет все шансы оказаться не менее захватывающей, чем первые три гонки. Ждем, надеемся и верим. А я пошел в отпуск.
я выбрал вместо рекламы.
Самоиронии Даниилу Квяту не занимать: по следам прошлогодней катастрофы он сделал специальный шлем к домашнему Гран-при. Увы, самоирония вовсе не гарантирует успех.
Оценки «Мотора»
Оцениваем работу гонщиков вне зависимости от занятого ими места.
3/5
Льюис Хэмилтон
Вероятно, единичный, но все же провал.
5/5
Валттери Боттас
Очень нужная для финна победа. Но успех лучше закрепить, и поскорее.
4/5
Себастьян Феттель
Еще в прошлом сезоне чуть не победивший гонщик Ferrari получал пятерку автоматом. Времена изменились, и это чудесно.
4/5
Кими Райкконен
Гораздо ближе к напарнику, но надо продолжать раскатываться.
Б/О
Даниэль Риккьярдо
Вторую гонку подряд Red Bull теряет машину из-за проблем с тормозами. Настораживает.
4/5
Макс Ферстаппен
Понятно, что в настолько одинокой гонке голландцу было просто негде блеснуть. Но мы все равно ждали.
5/5
Фелипе Масса
Третье классное выступление из четырех. А прокол — бывает…
3/5
Лэнс Стролл
Теперь мальчик знает, как выглядит клетчатый флаг. Пока все.
3/5
Даниил Квят.
Да что ж опять все так… никак?
5/5
Карлос Сайнц
Карлос снова затащил свою машину туда, где она должна была оказаться. Выше прыгнуть было трудно.
5/5
Серхио Перес
Ну очень круто он едет в этом сезоне, правда?
5/5
Эстебан Окон
Еще пара таких выступлений, будем уважительно звать его «Тень Переса».
5/5
Нико Хюлькенберг
Смелая стратегия и вторые подряд очки для Renault. Халк начинает стабильно работать на результат, и это здорово.
2/5
Джолион Палмер
Да, в столкновении на первом круге нет явной вины Джолиона. Но по сумме впечатлений и аварии на квалификации… вот честно, единственный установочный круг Сироткина в пятницу — и тот выглядел сильнее.
Б/О
Фернандо Алонсо
Вот вы только представьте, что будет, если и на «Инди-500» у него сдохнет мотор Honda.
4/5
Стоффель Вандорн
Это как Стролл, только машина McLaren. В смысле, тоже наконец увидела финишный флаг.
2/5
Роман Грожан
Кошмарный уик-энд для француза. Прям все плохо.
3/5
Кевин Магнуссен
Необязательный штраф, пролет мимо очков… Кевин снова бледен.
3/5
Паскаль Верляйн
У Паскаля что-то тоже не пошло. Но пока никто не понимает, что.
4/5
Маркус Эрикссон
Маркус обогнал напарника! Ох-хо-хо…
Итоги гонки
|Позиция
|Пилот
|Команда
|1.
|Валттери Боттас
|Mercedes
|2.
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|3.
|Кими Райкконен
|Ferrari
|4.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|5.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|6.
|Серхио Перес
|Force India
|7.
|Эстебан Окон
|Force India
|8.
|Нико Хюлькенберг
|Renault
|9.
|Фелипе Масса
|Williams
|10.
|Карлос Сайнц
|Toro Rosso
|11.
|Лэнс Стролл
|Williams
|12.
|Даниил Квят
|Toro Rosso
|13.
|Кевин Магнуссен
|Haas
|14.
|Стоффель Вандорн
|McLaren
|15.
|Маркус Эрикссон
|Sauber
|16.
|Паскаль Верляйн
|Sauber
Личный зачет
|Позиция
|Пилот
|Команда
|Очки
|1.
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|86
|2.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|73
|3.
|Валттери Боттас
|Mercedes
|63
|4.
|Кими Райкконен
|Ferrari
|49
|5.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|35
|6.
|Даниэль Рикьярдо
|Red Bull
|22
|7.
|Серхио Перес
|Force India
|22
|8.
|Фелипе Масса
|Williams
|18
|9.
|Карлос Сайнц
|Toro Rosso
|11
|10.
|Эстебан Окон
|Force India
|9
|11.
|Нико Хюлькенберг
|Renault
|60
|12.
|Роман Грожан
|Haas
|4
|13.
|Кевин Магнуссен
|Haas
|4
|14.
|Даниил Квят
|Toro Rosso
|2
|15.
|Паскаль Верляйн
|Sauber
|0
|16.
|Лэнс Стролл
|Williams
|0
|17.
|Антонио Джовинацци
|Sauber
|0
|18.
|Джолион Палмер
|Renault
|0
|19.
|Стоффель Вандорн
|McLaren
|0
|20.
|Фернандо Алонсо
|McLaren
|0
|21.
|Маркус Эрикссон
|Sauber
|0
Кубок конструкторов
|Позиция
|Команда
|Очки
|1.
|Mercedes
|136
|2.
|Ferrari
|135
|3.
|Red Bull Racing
|57
|5.
|Force India
|31
|6.
|Williams
|18
|4.
|Toro Rosso
|13
|7.
|Haas
|8
|8.
|Renault
|6
|9.
|Sauber
|0
|10.
|McLaren
|0