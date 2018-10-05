Видели Париж

Citroen DS 3 Crossback и DS 7 Crossback

Главный парижский дебютант марки DS, премиум-бренда Ситроена, — кроссовер DS 3 Crossback, который сменит устаревший хэтчбек DS 3. В основе машины лежит новая платформа CMP, которая предусматривает и полностью электрическую версию E-Tense с электромотором мощностью 136 сил, батареей на 50 кВтч и запасом хода в 300 км. На обычный DS 3 Сrossback будут устанавливаться бензиновые турботройки 1.2 и восьмиступенчатый автомат. Появление модели в России пока под вопросом. А вот среднеразмерный кроссовер DS 7 Crossback к нам приедет в ближайшее время, так что его мы тоже пощупали во всех подробностях. Привод, увы, только передний, а моторов будет два — дизельный 2.0 мощностью около 180 сил и бензиновый 1.6 с турбонаддувом на 150 сил.