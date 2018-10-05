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17:06

Видели Париж

Семь видеообзоров главных новинок Парижского моторшоу

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© motor.ru, Mercedes
Редакция «Мотора»
В Париже в самом разгаре главная автомобильная выставка осени. Мы съездили на моторшоу, увидели своими глазами главные премьеры и сняли для вас ролики про семь самых интересных автомобилей автосалона.

BMW 3 серии

Главная премьера парижского автошоу — новая BMW третьей серии. Заводской индекс седьмого поколения «трешки» — G20, платформа — CLAR от «пятерки», хотя спереди осталась подвеска McPherson, а сзади геометрия отличается отличается от пятой серии. Кузов стал жестче, в нем больше алюминия, а вся машина похудела примерно на 55 кг. Размеры увеличились, ноздри срослись, как на новом X5, но классический силуэт остался прежним. В салоне — виртуальная приборка со странным дизайном и мультимедийка с продвинутым голосовым управлением. Весной следующего года ждем новую «трешку» в России. Уже определены версии, пока только три: 330i (249 л.с.), 320d (190 л.с.) и 320d xDrive.

Mercedes-Benz GLE и B-Class

Не менее важная премьера парижского автосалона наряду с «трешкой» BMW — новый Mercedes-Benz GLE с заводским индексом W167. Если считать с моделью ML, то это уже четвертое поколение внедорожника. Дизайн решен в новом корпоративном стиле марки, но линия остекления и форма задних стоек остались узнаваемыми. У GLE теперь новая платформа MHA, на которой будет построен и следующий GLC, революция в интерьере и необычная гидропневматическая подвеска. Кроме того, на стенде Mercedes-Benz засветился и компактвэн B-Класса третьего поколения.

Kia Ceed GT и Kia Proceed

Парижские новинки компании Kia — это Proceed, превратившийся из банального трехдверного хэтчбека в красивый shooting brake, и заряженный Ceed GT. Proceed немного ниже обычного Сида-универсала, а из крупных кузовных панелей у них общие только капот и передние крылья. Уже решено, что Proceed появится в России, правда, пока неясно с какими моторами. А вот хот-хэтч Ceed GT для нас пока под вопросом, хотя он стал практичнее благодаря появления семиступенчатого «робота». Но двигатель у GT, увы, остался прежним — 1.6 T-GTI мощностью 204 л.с.

Skoda Kodiaq RS и концепт Vision RS

На стенде Шкоды в Париже красовался заряженный Kodiaq RS, который почему-то решили сделать исключительно дизельным, как самую первую Фабию RS. Двухлитровый битурбодизель выдает 240 сил и 500 Нм крутящего момента. В трансмиссии — семиступенчатый «робот» DSG и, конечно, полный привод. Но, увы, в России Кодиака RS не будет, поэтому даже концепт Vision RS для нас актуальнее, ведь его внешность — прозрачный намек на Rapid следующего поколения.

Audi e-tron

Электрокроссовер Audi e-tron — последователь Теслы Model X. Помимо «Икса» e-tron будет конкурировать с Ягуаром i-Pace и Мерседесом EQC. У «е-трона» два электромотора суммарной мощностью 408 сил и тягой в 664 Нм, полный привод, батарея на 95 кВтч, запас хода в 400 км и разгон до сотни менее чем за шесть секунд. А главное, что в следующем году e-tron появится в России, в отличие от хэтчбека Audi A1 нового поколения и заряженного кроссовера SQ2, на которые мы тоже взглянули. Был на стенде Audi и новый Q3, на котором мы уже успели поездить

Citroen DS 3 Crossback и DS 7 Crossback

Главный парижский дебютант марки DS, премиум-бренда Ситроена, — кроссовер DS 3 Crossback, который сменит устаревший хэтчбек DS 3. В основе машины лежит новая платформа CMP, которая предусматривает и полностью электрическую версию E-Tense с электромотором мощностью 136 сил, батареей на 50 кВтч и запасом хода в 300 км. На обычный DS 3 Сrossback будут устанавливаться бензиновые турботройки 1.2 и восьмиступенчатый автомат. Появление модели в России пока под вопросом. А вот среднеразмерный кроссовер DS 7 Crossback к нам приедет в ближайшее время, так что его мы тоже пощупали во всех подробностях. Привод, увы, только передний, а моторов будет два — дизельный 2.0 мощностью около 180 сил и бензиновый 1.6 с турбонаддувом на 150 сил.

Suzuki Jimny

Компания Suzuki показала в Париже новое поколение компактного внедорожника Jimny. Предыдущий «Джимник» продержался на конвейере целых 20 лет, а теперь вместо мультяшной внешности появился более строгий дизайн в стиле милитари, доработанная конструкция, новый мотор 1.5 и более комфортный интерьер. Фанаты могут быть спокойны: технически Jimny остался классическим рамным внедорожником с мостами, жестко подключаемым передком и понижающей передачей.

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