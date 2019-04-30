Волги против Mini

Зачем в шестидесятых это делали?
Ралли Монте-Карло 1964 и 1965 года были самой высокой точкой мирового автоспорта, до которой добирались советские автогонщики. Горьковская заводская команда должна была проверить новые технические решения и показать западным покупателям надежность нашей техники — экспорт автомобилей был важным источником валюты для СССР, так что Волги активно экспортировались, например, в скандинавские страны.
И они проиграли?
К сожалению, да! По пути на гонку команда потеряла в авариях обе технички и была вынуждена везти все в боевых машинах, а в ходе самой гонки спортсмены столкнулись с целым рядом проблем — нужно было разбираться в непривычных европейских развязках, которых не было на имеющихся советских военных картах.
Бороться предстояло с более мощными и опытными соперниками — в гонке доминировали маленькие юркие MINI, которые легко резали тесные повороты серпантинов, оставляя более крупных и неповоротливых конкурентов позади. Победой для Волг был сам факт финиша на ралли — из 346 стартовавших машин это смогли сделать только 170, но из-за сильного отставания советская команда не была классифицирована.
А как возникла идея возродить эту историю?
Все началось с найденной энтузиастами Gorkyclassic на Авито старой Волги, которая принадлежала ведущему гонщику той самой горьковской команды, Вячеславу Мосолову, и выступала в ралли Монте-Карло 1965 года.
Машина имела отметины от старых штурманских приборов и следы доработки для участия в том самом ралли. Все это напомнило о надвигавшемся 55-летии того самого исторического события. Было решено купить две старые Волги и переделать их в гоночные для участия в историческом ралли Rallye Monte-Carlo Historique, где наших спортсменов ждали знакомые соперники из шестидесятых.
Старая Волга может выступать в ралли?
По правилам гонки Rallye Monte-Carlo Historique старые агрегаты можно заменить новыми от того же производителя, так что «консерватизм» советского и российского автопрома позволил легко дополнить машину подвеской от «современной» Волги ГАЗ-31105 — управляемость и ремонтопригодность сразу улучшились на порядок.
Под капотом поселился доработанный мотор УМЗ-421, который ставится на УАЗы и Газели — теперь машину несли вперед горячие 200 л.с. В гоночных ковшах первой Волги сидели титулованные Алексей Васильев (многократный чемпион различных гоночных серий, участник Дакара и Ле-Мана) и Константин Жильцов (призер Дакара). Второй экипаж составили их опытные коллеги — Татьяна Елисеева и Марат Яруллин.
Что же в итоге получилось?
Об этом и был снят небольшой документальный фильм, который мы и представляем вашему вниманию. Поверьте, это лучше увидеть своими глазами