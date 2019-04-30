Волги против Mini

Машина имела отметины от старых штурманских приборов и следы доработки для участия в том самом ралли. Все это напомнило о надвигавшемся 55-летии того самого исторического события. Было решено купить две старые Волги и переделать их в гоночные для участия в историческом ралли Rallye Monte-Carlo Historique, где наших спортсменов ждали знакомые соперники из шестидесятых.

Старая Волга может выступать в ралли?

По правилам гонки Rallye Monte-Carlo Historique старые агрегаты можно заменить новыми от того же производителя, так что «консерватизм» советского и российского автопрома позволил легко дополнить машину подвеской от «современной» Волги ГАЗ-31105 — управляемость и ремонтопригодность сразу улучшились на порядок.