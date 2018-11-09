Лучшие кастом-мотоциклы года

Конкурс проводится в пяти номинациях: Freestyle самая отвязная, Modified Harley-Davidson — для байков с рамой и двигателем H-D, Retro/Modified — для мотоциклов до 1984 года выпуска, Cafe Racer — для байков в духе гоночной техники пятидесятых-шестидесятых, и Street Performance — для мотоциклов, на которых можно передвигаться по дорогам общего пользования. Мы отобрали самые интересные байки из всех четырех категорий.
Первое место в категории Freestyle
Insomnia — Zillers Garage, Россия
Insomnia построена вокруг одноцилиндрового двигателя от ретро-байка Yamaha SR 400. В мастерской Димы Голубчикова мотор снабдили компрессором Roots и создали раму с оригинальными подвесками: вместо спиральных пружин использованы торсионы!
Внимание к деталям поражает воображение: все тросики убраны внутрь полированных трубок, из таких же трубок выполнены масляные линии. Причем все они проложены строго параллельно друг другу, словно по линейке! Больше фотографий «Инсомнии» — в нашей галерее.
Второе место в категории Freestyle
Bone X — Eastern Bobber, Малайзия
Внешне Bone X кажется почти симметричным — этаким «тяни-толкаем». Эффект достигнут за счет необычной конструкции подвесок: спереди и сзади использованы «двухрычажки», словно на автомобилях.
А пружины и амортизаторы вынесены на раму — их установили прямо перед седлом водителя. Необычен и выбор двигателя: автор мотоцикла Омар Джумиран выбрал одноцилиндровый «воздушник» английской фирмы AJS 1961 года. Абсолютно все детали мотоцикла никелированы и подверглись тщательной полировке.
Третье место в категории Freestyle
Speedster King — Marusius, Венгрия
Обтекаемый шедевр хенд-мейда изготовлен в мастерской венгра Жолтана Балинта.
У «Короля Спидстеров» самодельная не только рама, подвески и алюминиевый обтекатель, но и двигатель с планетарной трехступенчатой коробкой передач. Причем цилиндры и головки «V-твина» с воздушным охлаждением заимствованы у грузовика Robur восточногерманского производства!
Четвертое место в категории Freestyle
Beast of Brooklands — Павел Маланик, Чехия
Чешский кастомайзер Павел Маланик воссоздал рекордный мотоцикл JAP 1908 года. Отсюда примитивная, почти велосипедная конструкция рамы, маслобак в форме трубы... И настоящий двигатель V2 марки JAP объемом аж 2,7 литра и мощностью под 20 лошадиных сил.
Так могли сделать только в начале двадцатого века: громадные никелированные «горшки» цилиндров, выставленные напоказ хлипенькие толкатели клапанов, карбюратор восходящего потока и отсутствие коробки передач... Подвесок тоже нет, передний тормоз действует на обод колеса, задний — простейший, ленточного типа. Все это особенно впечатляет, если знаешь, что в начале двадцатого века аналогичный мотоцикл раскочегаривали до 150 километров в час.
Пятое место в категории Freestyle
Stechmücke — Medaza Cycles, Ирландия
На счету Дона Кронина и Майкла О'Ши уже есть победа в чемпионате по кастомайзингу 2013 года. На этот раз ирландцы построили ретро-футуристический кафе-рейсер с двухтактником восточногерманского завода MZ — отсюда немецкое название мотоцикла, которое в переводе означает «Москит».
У байка Г-образная рама-монокок, задняя подвеска «моношок» с толкающей штангой и качалкой, барабанные тормоза от гоночной Ямахи конца 60-х годов. Корпус фары напечатан на 3D-принтере, все ручки, подножки и выхлоп — самодельные из нержавейки, а кожух генератора, тяги задней подвески и задний фонарь сделаны из алюминия.
Первое место в категории Modified Harley-Davidson
Silver Storm — One Way Machine, Германия
Юлиан фон Охаймб построил свой серебристый кастом-«Харлей» на базе модели Softail Deuce 2001 года
Первое место в категории Retro Mod
VM 003-16 — VM Cycles, Италия
Мотоцикл Вернера Ортиса построен на основе рамы и 750-кубового «V-твина» от военного Harley-Davidson WLA 1942 года и трансмиссии от английского BSA M20. Все остальные детали изготовлены в мастерской VM Cycles, причем исключительно из нержавейки и латуни: хром здесь не признают.
Первое место в категории Cafe Racer
Hurakan — FMW Motorcycles, Италия
Кастомайзеры из Анконы выбрали необычную для кафе-рейсера основу: раму Harley-Davidson 1968 года и двигатель «V-Twin» фирмы S&S Cycle (она известна мощными большеобъемными «воздушниками» на основе харлеевской конструкции). Крылья, бак и обтекатели изготовлены вручную из листового алюминия.
Переднюю вилку Showa заимствовали у современного спортбайка MV Agusta F4 и переделали, задний маятник изготовили полностью оригинальный. На постройку мотоцикла ушло пять месяцев.
Второе место в категории Cafe Racer
Jawa 500 — Zillers Garage, Россия
Мы решили показать вам и второй мотоцикл от Zillers Garage, кафе-рейсер — тем более, что он удостоился второго места в классе. Мотор от спидвейного мотоцикла Jawa 500 заключен в самодельную раму.
Передняя подвеска — оригинальная, двухрычажная; заднее колесо крепится к раме жестко. Все детали шасси выполнены из нержавейки. Трансмиссия заимствована у английского мотоцикла BSA. Бак, седло, рукоятки и корпус фары изготовлены из древесины ясеня.
Первое место в категории Street Performance
Titanium V — Paul Milbourn Customs, Великобритания
Пол Милборн из Богнор Реджис хотел сделать свой Moto Guzzi как можно легче. Ради этого он самостоятельно изготовил большую часть мотоцикла из титана!
Из экзотического металла сделаны трубчатая рама, головки мотора, корпуса карбюраторов и впускные патрубки, масляные радиаторы, не говоря уже о мелочах вроде рулевых рукояток, рычагов или разнообразного крепежа. Бак, переднее крыло и обтекатели изготовлены из алюминия. Мотоцикл весит всего 155 килограммов.