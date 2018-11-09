Лучшие кастом-мотоциклы года

Конкурс проводится в пяти номинациях: Freestyle самая отвязная, Modified Harley-Davidson — для байков с рамой и двигателем H-D, Retro/Modified — для мотоциклов до 1984 года выпуска, Cafe Racer — для байков в духе гоночной техники пятидесятых-шестидесятых, и Street Performance — для мотоциклов, на которых можно передвигаться по дорогам общего пользования. Мы отобрали самые интересные байки из всех четырех категорий.

Первое место в категории Freestyle

Insomnia — Zillers Garage, Россия

Insomnia построена вокруг одноцилиндрового двигателя от ретро-байка Yamaha SR 400. В мастерской Димы Голубчикова мотор снабдили компрессором Roots и создали раму с оригинальными подвесками: вместо спиральных пружин использованы торсионы!