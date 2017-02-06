Дизайнер нарисовал Defender 378 раз

Традиционно по субботам мы представляем какой-нибудь связанный с автомобилями интересный инстаграм-аккаунт, способный разнообразить вашу ленту, а порой даже расширить кругозор (как, например, страничка о субкультуре бескапотных грузовичков). Дизайнер, которого мы рекомендуем в этот раз, threepedaldriving, не будет появляться в ленте слишком часто — на каждый рисунок уходит время, да и находить новые образы старика «Дефендера» наверняка всё сложнее.