Дизайнер нарисовал Defender 378 раз

Традиционно по субботам мы представляем какой-нибудь связанный с автомобилями интересный инстаграм-аккаунт, способный разнообразить вашу ленту, а порой даже расширить кругозор (как, например, страничка о субкультуре бескапотных грузовичков). Дизайнер, которого мы рекомендуем в этот раз, threepedaldriving, не будет появляться в ленте слишком часто — на каждый рисунок уходит время, да и находить новые образы старика «Дефендера» наверняка всё сложнее.
Уже сейчас среди 378 разных «Дефов» можно найти всё, что угодно. Вот, например, Defender 90 Pick Up Flying Huntsman от ателье Kahn Design эксцентричного Афзала Кана. Ему удлинили капот, чтобы под него влезала «восьмерка» от Chevrolet Corvette, но потом передумали и оставили 2,2-литровый дизель.
А вот так мог бы выглядеть Defender 120 с кузовом типа брогам, где закрытый пассажирский салон располагает за открытым первым рядом. Эту работу художник назвал Chauffeur Station Wagon.
Defender 110 DJ Stage Set очень пригодится, если надо устроить дискотеку в заповедном уголке Исландии. Ну или в полях Тамбовской области, если на Черноземье прошли дожди. Дресс-код — резиновые сапоги.
А вот так мог бы выглядет Defender, подготовленный для взятия Пайкс-Пика. Убедительно. Без гигантского антикрыла на Гонку к облакам лучше не заявляться.
Как мог бы выглядеть Defender 110 Double Cab Pick Up, на котором можно пересечь Берингов пролив? Вот так!
Эту работу автор назвал Defender 110 Station Wagon 8x8. Мы подозреваем, что под этим обозначением скрывается автомобиль Человека-паука. Почему не в фирменных цветах? Для маскировки, конечно! Неброский автомобиль, этого не отнять...
И раз уж речь зашла о супергероях — смотрели новых «Мстителей»? Транспорт Халка не скрылся от внимательного иллюстратора.
А такой пикап Defender 110 построили для съемки трюков в фильме про агента 007 «Координаты: Скайфолл».
Нельзя сказать, что жизнь «Дефендера» — сплошные киносъемки. Тяжелой работы он не боится, особенно в трехосном исполнении. Бетономешалка? Почему бы и нет!
Что если чешский экспедиционник Defender 130 Satbir поставить на гусеницы? Проще простого!
Да и вообще, делайте с «Дефендером» всё, что хотите. Он выдержит. Только не бросайте.