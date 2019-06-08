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14:17

Теплый ламповый дизельпанк

Иллюстратор рисует СССР «с человеческим лицом»

Советские роботы, гоночные ЗИЛы и добрый юмор. Если художник Андрей Ткаченко еще не известен всем нашим читателям, это пора исправить.

Каждую субботу мы рекомендуем связанный с автомобилями инстаграм-аккаунт, который наверняка разнообразит вашу ленту. Иллюстратор Андрей Ткаченко публикует свои работы под ником grimm40. Увидев их, мы немедленно подписались.

Советские машины в работах Андрея Ткаченко соседствуют с роботами, а будущее сложно отличить от прошлого. Тем не менее, постапокалипсис — не его тема. Хотя вот, например, колоритный «Москвич» для выживания.

Но чаще встречается романтичный ретрофутуризм, будто ностальгирующий по советскому образу жизни, который так никогда и не случился.

А тут Андрей как будто изобразил Байкальскую милю. За несколько месяцев до фестиваля.

Серия «Гоночные автомобили на заказ» — особое удовольствие. Здесь советские машины попадают в водоворот западной кастом-культуры и выплывают из него в совершенно незнакомых образах.

Проект «Газона» для никогда не существовавшего ралли-рейда «Сибирский экспресс»

Серия «Магазин кустарной культуры» очевидно передает привет американским «кастом-шопам».

Не ушёл от кастомизации и седан Aurus Senat. Как-никак российский проект!

На этой замечательной работе можно рассмотреть надписи «Тысяча сил» и «24 часа ДОСААФ». Вот таким мог быть прототип «Победы» для гонок на выносливость. Нет, не в прошлом. Скорее, в параллельной вселенной.

Помимо самих работ можно посмотреть и на процесс их создания.

Если вы знаете интересные инстаграм-аккаунты, которые хотите посоветовать нам, пишите о них в комментариях.

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