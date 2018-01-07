Поездить и умереть

Кажется, этот список нужно было отослать Деду Морозу, но мы, как всегда, забегались в поисках ингредиентов для оливье. А теперь, взяв блокнот и карандаш, набросали памятку из дюжины самых крутых премьер 2017, за руль которых мы просто обязаны попасть в новом году. Начнем с двенадцатого места!

12. Jeep Grand Cherokee Trackhawk

Прежде самым мощным Grand Cherokee была версия SRT8, и мало кто из внедорожных машин мог поспорить с ним по уровню звука и нефильтрованного сумасшествия. Но Jeep Grand Cherokee Trackhawk сразу поднял ставки в два раза.

Под капотом здесь компрессорный V8, как у Dodge Charger и Challenger Hellcat. 6,2 литра безумия и 717 лошадиныъ сил, которые способны разогнать Trackhawk до первой сотни за 3,7 секунды. А это до сих пор уровень некоторых суперкаров. При этом, здесь есть огромный багажник, подстаканники и все необходимое для ежедневной перевозки детей в школу

11. Apollo IE

Дизайн карбонового ксеноморфа, цена 2 300 000 евро, тираж в десять экземпляров и прижимная сила на максимальной скорости почти в полторы тонны.

Если 780-сильному Apollo IE не хватает славного имени, то отдельные цифры из его резюме это компенсируют. Мы только за разнообразие в мире суперкаров, потому что традиционные короли этого сегмента ведут себя все более консервативно.

10. McLaren Senna

Магия имени, прозрачные двери, сверхлегкие панели кузова, изощренная активная подвеска и аэродинамика, помноженная на 800 сил отдачи обычного ДВС. Никаких гибридов, задний привод и огромное антикрыло, как у старых болидов Формулы-1.

Марка McLaren у нас малоизвестна, но с каждым разом она удивляет все больше. И если с именем новинки британцы, безусловно, угадали, то сама машина выглядит, будто собрана из набора Lego Technic. В общем, не Ferrari Enzo ни разу. Может, обратиться в Pininfarina?

9. Jeep Wrangler

За плечами Jeep Wrangler безупречный послужной список: в прошлом его прадедушка высадился с союзниками на Сицилии, сегодня же это самый кастомизируемый американский автомобиль, а заодно гордость и символ Америки. Священная корова автопрома США сменила поколение, и теперь у Wrangler нового поколения есть даже… спойлер.

Знакомые вещи здесь стали человечнее – например, появилась версия с мягким верхом, но на электроприводе, а главные ценности сохранены – рама стала прочнее, колеса еще больше – на версию Rubicon можно заказать даже 33-дюймовые.

8. Lamborghini Urus

Пожалуй, самая противоречивая новинка года. 650-сильный Urus либо любят, либо ненавидят, а в его интерьере присутствует слишком явное послевкусие от унификации концерна Volkswagen.

Но джин выпущен из бутылки, звание самого быстрого серийного внедорожника отвоевано (305 километров в час и 3,6 секунды 0-100 км/ч), все квоты раскуплены, а Lamborghini, очевидно, ждет самый вкусный финансовый год в истории. Кто здесь прав, кто виноват? Очень хотим разобраться, сев за руль.

7. Rolls-Royce Phantom

Меньше всего он похож на фантома или призрака. Rolls-Royce остается материальным настолько, насколько могут быть реальны 350 тысяч фунтов его цены. Именно эта машина, по сути, остается признанным королем автомобильного Олимпа, а короли не меняются часто – новый «Фантом» пришлось ждать 14 лет.

Bugatti Chiron может стоить много дороже, но именно Rolls-Royce остается универсальным символом достатка, машиной олигархов, гениев с Уолл-стрит и махараджей. Хотя при всей своей обособленности Rolls-Royce не выпадает из массовой культуры – за последние три года его чаще других марок упоминали в музыкальных хитах «Биллборда».

6. Mercedes-AMG Project One

Mercedes-AMG Project One мог бы легко претендовать на первое место в этом рейтинге, но, кажется, шеф-дизайнер Гордон Вагонер не докрутил его внешность до звания настоящего хало-кара поколения. Впрочем, технически это однозначно одно из событий года.

Еще никому не удавалось поместить внутрь кузова суперкара столько действующих компонентов машины Формулы-1 – еще недавно двигатель, электрика и электроника гибридного Project One помогали завоевывать Хэмилтону и Росбергу титулы. Вся квота уже раскуплена, а через 50 000 км машину будет нужно отправлять на ребилд – настоящий гоночный автомобиль для дорог общего пользования.

5. Porsche 911 T

Вам может не нравится внешность или флёр марки Porsche, но это сегодня самые скрупулезно отточенные и инженерно-проработанные спорткары. Так что 911 T могла легко возглавить этот рейтинг, если бы она не была тысяча первой версией знакомой машины.

И все же, лучше Porsche 911 Carrera может быть только другой «девятьсот одиннадцатый», из которого вытряхнули все лишнее. Задний привод, укороченная «механика», самоблокирующийся дифференциал. Никакой лишней звукоизоляции, мультимедийной системы и даже ручек дверей – их заменили тряпичными петлями. Именно таких машин нам будет так нехватать уже через 20-30 лет.

4. Dodge Challenger Demon

Пока в Европе внедряют полноуправляемые шасси и гибриды, американцы просто ставят под капот компрессор, размером с деревенский туалет, и получают мощность, сравнимую с взрывом атомной бомбы.

А под капотом Challenger Demon бушуют 850 сил и 1044 Нм момента. Всего две цифры из резюме этого монстра останавливают спор о его нахождении на четвертом месте. Разгон до 96 километров в час за 2,3 секунды (на специальных покрышках) и перегрузка в 1,8 g, которую при этом испытывает водитель. Настоящий рок-н-ролл на колесах, с блэкджеком и… всем подобающим.

3. Renault Megane RS

А мы уже стали его забывать… В какой-то момент прошлый Renault Megane RS стал стареть на глазах, потом совсем покинул российский рынок и, наконец, уступил звание самого быстрого переднеприводного автомобиля Северной петли дерзким новичкам.

Но папочка снова в деле и в его руках все ингредиенты успеха. Талант кудесников отделения Renault Sport, 280 турбированных сил, шестиступенчатый «робот» и впервые в сегменте – полноуправляемое шасси, которое позволит сбросить с круга еще несколько секунд.

2. Alpine A110

Голос за Alpine A110 отдал каждый в редакции. Может потому что A110 показался чем-то знакомым и родным, словно Matra Djet с фотографий с Гагариным. Проворное французское горячее купе, которых сейчас так не хватает.

Новый Alpine – как любимый вкус из детства, который выпустили в новой упаковке. А еще – надежда, что в среде компактных среднемоторных машин мир на Porsche все таки не сходится. 252-сильный алюминиевый A110 с мотором в базе уже оказался динамичнее базового Porsche 718 Cayman, а французы тем временем обещают 305-сильную версию Sport. Больше машин интересных и разных.

1. Aston Martin Valkyrie

Созданная при участии самого успешного инженера Формулы-1 всех времен, Эдриана Ньюи, «Валькирия» выглядит символом подъема марки Aston Martin, которая, пожалуй, переживает лучший период в своей истории.

Вид гиперкаров обычно определяют требования аэродинамики и компоновки, но здесь это возведено в абсолют. Посмотрите на эти обводы кузова и, наверное, на самый большой в истории серийных автомобилей диффузор.

Aston Martin Valkyrie – самый загадочный и перспективный гиперкар поколения, а надпись под капотом V12 Cosworth только добавляет ему очков. Будем надеяться, едет он именно настолько, насколько выглядит. \m

Иллюстрации: Компании-производители